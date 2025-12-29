CSIF reclama a ayuntamientos y diputaciones de Castilla-La Mancha "celeridad" para aplicar la subida salarial

CSIF ha reclamado a las corporaciones locales de Castilla-La Mancha "celeridad" en la aplicación de la subida salarial para los empleados públicos correspondiente a 2025. La central sindical ha subrayado en una nota de prensa que este incremento del 2,5 % forma parte del Acuerdo Marco firmado con el Gobierno central y es de obligado cumplimiento en todas las administraciones públicas.

Según ha explicado María de los Ángeles Ruiz, vicepresidenta de CSIF Castilla-La Mancha, "es una subida muy necesaria, teniendo en cuenta además la importancia de los empleados municipales, que son quienes permiten que todo funcione, que nuestros pueblos y ciudades avancen y que los servicios lleguen a la ciudadanía con calidad".

CSIF ha recordado que varias instituciones castellanomanchegas ya han aplicado el aumento: las diputaciones de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, así como los ayuntamientos de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, han abonado la subida en diciembre, incluyendo los atrasos con efectos desde el 1 de enero.

La Diputación de Cuenca y los ayuntamientos de Guadalajara y Toledo, por su parte, han confirmado que harán efectivo el incremento en la nómina de enero, pero hay corporaciones locales que todavía no lo han aplicado.

Casi 36.000 beneficiados

En total, más de 35.718 trabajadores de administraciones locales en Castilla-La Mancha se beneficiarán de esta subida, según los últimos datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, referidos a julio de 2025.

CSIF ha explicado que la subida forma parte de un incremento progresivo hasta 2028, que contempla un 2,5 % en 2025; hasta un 2 % en 2026; 4,5 % en 2027 y 2 % en 2028, a lo que se suma un 0,4 % por mejoras proporcionales en complementos y salarios base.

Además, en diciembre también se ha ejecutado la subida para los empleados de la Administración General del Estado, Justicia y Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), mientras que en enero se aplicará a los trabajadores de la Junta de Comunidades y Correos, incluyendo el incremento previsto para 2026.