Page reivindica que el PSOE debe ser "de su gente" y no de sus líderes para frenar su "crisis de credibilidad”

Imagen de archivo de Page en las Cortes de Castilla-La Mancha durante el acto institucional por la Constitución. Javier Longobardo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado que el PSOE debe pertenecer a "su gente", situándolos por encima de sus propios dirigentes. Según recoge EFE de una entrevista publicada este domingo en La Razón, el líder autonómico ha alertado de que la formación atraviesa una "clarísima" crisis de credibilidad.

Page ha subrayado que el rumbo de cualquier organización "con vocación mayoritaria" debe ser dictado por los votantes y la sociedad, antes que por los militantes o el aparato interno del partido. En este sentido, ha incidido en que existe una mayoría de socialistas preocupados por el estado en el que quedará la formación tras el cierre de "esta etapa".

El presidente regional atribuye este deterioro de la confianza a la corrupción, pero también a comportamientos que, a su juicio, desgastan la imagen pública del partido, como los "incumplimientos de palabra", los constantes "cambios de guion" o el hecho de actuar de forma contraria a lo prometido en campaña. Asimismo, ha vinculado directamente el retroceso electoral sufrido en Extremadura con la deriva de la política nacional.

Al ser consultado por los presuntos casos de acoso sexual que implican a altos cargos, el dirigente castellanomanchego ha asegurado que la mayoría de los integrantes del PSOE no tienen "esas tentaciones", situando el origen del conflicto en un problema de fondo de moralidad.

"Yo desconfiaría mucho de aquel que predica mucha moralidad con el bolsillo y, sin embargo, no la tiene con la bragueta", ha sentenciado. Page ha concluido afirmando que la experiencia demuestra que quien actúa "de forma amoral" para pactar o entablar amistades, puede "terminar siéndolo también para la bragueta".