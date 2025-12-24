Castilla-La Mancha amanece helada el día de Nochebuena: un pueblo de la región ha alcanzado -4,5 grados

Tras unos días con predominio de los vientos de poniente y los frentes atlánticos, un chorro polar ha comenzado a trazar ondulaciones más pronunciadas, favoreciendo la formación de un potente bloqueo anticiclónico en Escandinavia. Una situación que hace que la semana de Navidad esté siendo muy fría en Castilla-La Mancha.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Mira (Cuenca) ha sido el municipio más frío durante la madrugada de este miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, registrando -4,5 grados a las 5 horas de la madrugada.

Le han seguido Cuenca capital, con -3 grados; Sigüenza, con -2,9 grados; Salvacañete (Cuenca), con -2,8 grados; y Pastrana (Guadalajara), con -2,7 grados.

Previsión del miércoles

La Aemet ha previsto para este miércoles cielos nubosos en el tercio sur y en el norte de la región, con intervalos nubosos en el resto. No se descartan precipitaciones débiles en el nordeste, que serían de nieve por encima de 1.100-1.200 metros.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en Albacete, con pocos cambios en el resto y las máximas en ascenso. El viento soplará flojo de componente norte.

Día de Navidad

De cara al 25 de diciembre, día de Navidad, Castilla-La Mancha tendrá cielos nubosos, tendiendo a despejarse en el tercio norte. Habrá cierta probabilidad de chubascos débiles y dispersos por la tarde en el suroeste, que serían en forma de nieve por encima de 700-800 metros.

Las mínimas irán en descenso en el nordeste y el tercio sur, con pocos cambios en el resto; mientras las máximas bajarán en toda la comunidad.