Castilla-La Mancha refuerza con 20,1 millones el plan de compra de coches eléctricos: hasta 9.000 euros por persona

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado 20,1 millones de euros el presupuesto del programa Moves III para la compra de vehículo eléctrico.

Una decisión que se ha tomado después de que se hayan registrado más de 5.200 solicitudes desde que se abrió la convocatoria.

Así lo ha anunciado la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, que ha recordado que las solicitudes se pueden presentar hasta el 31 de diciembre.

"Ya se han atendido más de 1.600. La ampliación permitirá atender a todas las que ya se han presentado", ha afirmado.

Cuantías

Las ayudas pueden llegar hasta los 7.000 euros para la compra de un vehículo eléctrico, 1.300 para motocicletas eléctricas y hasta 9.000 euros para furgonetas. En el caso de los puntos de recarga, se puede financiar del 70 al 80 % del coste de la inversión.

"Esta decisión es otra prueba de la apuesta por la movilidad sostenible de la región, en la que el Gobierno autonómico ha invertido ya 85 millones de euros", ha expresado.