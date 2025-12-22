Page felicita a Guardiola por su "inapelable victoria" y lamenta la ausencia de "autocrítica" interna en el PSOE

El presidente de Castilla-La Mancha ha calificado de "victoria inapelable" el triunfo de María Guardiola en las elecciones extremeñas celebradas este domingo. Emiliano García-Page ha felicitado a su homóloga ahora en funciones y ha confiado en mantener "unas relaciones de vecindad y de colaboración a la altura de lo que nos exige la gente y de la condición que tenemos".

Además, Page ha lamentado el escenario que para el conjunto del país anticipan los resultados en los comicios celebrados en la comunidad autónoma colindante. El jefe del Ejecutivo regional ha afeado la actitud con que muchos responsables políticos afrontan una realidad que también caracteriza el ascenso permanente de Vox. "Fabricamos e inventamos excusas y coartadas", ha dicho.

Para el barón socialista, "sobra autoengaño y falta autocrítica". Al respecto, ha apremiado a los representantes de los partidos institucionales, especialmente al socialista, gran perdedor de los comicios en Extremadura, a embarcarse en una labor analítica que "cada día que pasa necesitará ser mucho más profunda".

"A veces, los muros se terminan convirtiendo en barreras para ganar o para crecer; aunque ahora parece que amenazan con derrumbarse de nuestro lado", ha comentado el toledano. Además, se ha quejado del afán de quienes pretenden "desviar la atención" sobre el alcance de las debacles electorales que sacuden al PSOE.

Según el toledano, "la honestidad empieza por la coherencia". Para el presidente regional, el deber de cualquier político ha de ser "intentar cumplir con la palabra" dada a los ciudadanos. Entretanto, ha aprovechado para enviar un "abrazo muy solidario" para Miguel Ángel Gallardo, el candidato del PSOE.

Por su parte, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, se ha sumado a la felicitación a Guardiola por su "gran victoria" electoral. Además, ha confiado en que el "ciclón electoral" se extienda a toda España, incluida la única región en la que el PSOE gobierna con mayoría absoluta.

Agudo se ha felicitado por el "rotundo hundimiento" del PSOE, al tiempo que ha destacado el crecimiento experimentado por el PP en la región aledaña.

La número dos del principal partido de la oposición regional ha ensalzado el hecho de que los vecinos de Extremadura hayan valorado las políticas aplicadas por el PP como "las que mejor le sientan a nuestros pueblos y ciudades". Según Agudo, la ciudadanía ha mostrado "de una manera muy clara y nítida" que quieren al PSOE "fuera y lejos de las instituciones".