Castilla-La Mancha tiene consignados 181,4 millones para el Sorteo de Navidad: se jugarán 86,47 euros por habitante

Como cada 22 de diciembre, todos los ojos estarán puestos este lunes en los números que cantarán los niños de San Ildefonso. El Teatro Real de Madrid albergará un año más el Sorteo Extraordinario de Navidad, que repartirá un total de 2.772 millones de euros, 70 más que el año pasado. El sorteo podrá seguirse en directo en EL ESPAÑOL.

Castilla-La Mancha tiene consignados 181,4 millones de euros en 907.456 billetes, lo que supone una media de 86,47 euros por habitante, un dato que sitúa a la región por encima de la media nacional de 76,08 euros.

El pasado año 2024 se jugaron en la comunidad 169 millones de euros, 79,62 por habitante. La provincia que más jugó fue Cuenca, al igual que este año, con 126,90 euros por habitante.

Le siguen Ciudad Real, con 98,73 euros por persona; Albacete, con 87,32; Toledo, con 75,67; y Guadalajara, con 63,74.

Premios

Este año el preciado Gordo tiene un importe de cuatro millones de euros a la serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. Asimismo, habrá dos cuartos de 200.000 y ocho quintos de 60.000.

La última vez que tocó en Castilla-La Mancha fue en 2023, con el número 88.088. Fue vendido en La Roda, San Pedro y Albacete capital (Albacete); Villafranca de los Caballeros y Toledo (Toledo); Alcázar de San Juan (Ciudad Real); y Villanueva de la Torre (Guadalajara).

Históricamente, Albacete es el municipio que más veces ha sido agraciado con un Gordo de Navidad. Aunque la primera vez fue tarde, en 2012, ha caído en la ciudad en 2014, 2018, 2022 y 2023.

Con tres Gordos, el segundo puesto lo ocupa Casas-Ibáñez (Albacete), en 2003, 2012 y 2018; y Ciudad Real, en 1962, 2018 y 2022.

Premios por provincias

Por provincias, en Albacete, además de la capital y Casas Ibáñez, han sido premiados con el Gordo Tobarra en 2018 y La Roda y San Pedro en 2023.

En Ciudad Real, más allá de la capital, ha caído en Alcázar de San Juan en 2023, Calzada de Calatrava en 1970 y Socuéllamos en 1988.

En Cuenca, Belmonte y la capital fueron agraciados en 1990 y 2018, mientras que Huete descorchó el champagne en 1990 y Carboneras de Guadazaón en 2018.

En la provincia toledana, Talavera de la Reina ha sido la localidad más afortunada con un Gordo en 1985 y otro en 2007. En Toledo cayó en 2023, en 1990 en Mocejón, en 2013 en Quintanar de la Orden y en 2018 en El Viso de San Juan.

Por último, el Gordo llegó a la capital guadalajareña en 1970, a Villanueva de la Torre en 2023 y a Molina de Aragón en 1852.