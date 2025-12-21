Guadalajara y Cuenca, en alerta amarilla este domingo por nevadas: hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas

Este fin de semana ha entrado en Castilla-La Mancha un frente frío acompañado de lluvias y nevadas. Una situación meteorológica que este domingo se dejará notar en buena parte de la región y que pondrá a dos provincias en alerta amarilla por nevadas.

Se trata de Cuenca y Guadalajara, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto avisos que se mantendrán al menos hasta las 20.59 horas de la noche.

En Cuenca, la zona en alerta es la Serranía, donde se podría dar a lo largo del día una acumulación de nieve de hasta cinco centímetros en 24 horas. La cota se encuentra entre 1.100 y 1.200 metros y descenderá hasta 900 – 1.000 al final del día.

Una situación que será idéntica a la de la provincia de Guadalajara, cuyas zonas en aviso son la Serranía y Parameras de Molina.

Previsión del domingo

La Aemet ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha cielos nubosos o cubiertos, pasando a intervalos nubosos por el oeste durante la tarde.

Se esperan lluvias y chubascos generalizados, desplazándose de oeste a este y afectando más a zonas de montaña, remitiendo al final del día. La cota de nieve comenzará en 1.100-1.300 metros y bajará de noroeste a sureste hasta situarse sobre 900-1.000 metros por la tarde.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, siendo localmente notable en zonas de Guadalajara y Toledo. Las máximas experimentarán también un descenso ligero. El viento soplará flojo de oeste y suroeste, con rachas fuertes en zonas altas del sureste.