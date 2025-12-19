La creación de empresas acelera en Castilla-La Mancha: el capital desembolsado aumenta un 48 % hasta noviembre

Castilla-La Mancha ha registrado la creación de 3.294 empresas entre enero y noviembre, un 8 % más que en el mismo periodo de 2024. El dato regional sobrepasa el registro nacional: en el conjunto de España, este indicador ha avanzado un 6 % respecto al año anterior.

Este noviembre, la región ha sumado 280 nuevas sociedades, lo que supone un repunte del 3 %. Aunque el ritmo mensual es positivo, se sitúa por debajo del 11 % de crecimiento experimentado en el conjunto del país.

La inversión para iniciar estos negocios ha escalado un 48 % en la comunidad autónoma desde el inicio de 2025, hasta alcanzar los 123 millones de euros. Se trata de un despegue muy relevante desde el punto de vista comparativo: hasta el pasado mes, el capital invertido para la constitución de nuevas sociedades ha descendido un 6 % en el conjunto de España.

Además, en noviembre, el desembolso realizado por los inversores de la región ha ascendido a 11 millones, un 259 % más que en el undécimo mes del pasado año.

Desde el inicio de 2025, los sectores de la construcción y el comercio han liderado la creación de empresas en la región: estas actividades han incorporado, respectivamente, 858 y 564 nuevas mercantiles.

Por provincias y a partir del acumulado anual, Toledo ha encabezado la estadística regional de creación de empresas con 1.286 nuevas iniciativas, seguida de Ciudad Real con 731 y Albacete con 678. Además, Guadalajara ha añadido otras 335 y Cuenca ha sumado 264 compañías.

En el conjunto de España, la Comunidad de Madrid ha mantenido su liderazgo en volumen con 26.079 constituciones. Sin embargo, Andalucía ha logrado el mayor desembolso acumulado con 1.117 millones. En noviembre, el País Vasco ha acaparado un tercio de la inversión mensual gracias a tres operaciones de gran envergadura, según ha explicado el Estudio sobre Demografía empresarial que elabora Informa D&B.

En términos generales, España ha contabilizado 116.102 altas de empresas hasta el penúltimo mes del año, un volumen que confirma que 2025 finalizará con datos más elevados que el ejercicio anterior. No obstante, el capital destinado a estas compañías ha caído un 6 % interanual.