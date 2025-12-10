Castilla-La Mancha registra 49 solicitudes de eutanasia desde 2021, cuarta región con menos testamentos vitales: 5,3 por mil

La reciente constitución de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Castilla-La Mancha, presentada oficialmente este miércoles en la Real Fundación de Toledo, ha puesto en relieve la lentitud de los procesos y la escasa promoción de los derechos al final de la vida en la región. La entidad, que nace con 113 socios y se integra en la estructura federal liderada por la presidenta Loren Arseguet, ha lanzado un claro mensaje a las autoridades sanitarias: es necesario agilizar los procesos y combatir el "desconocimiento" que mantiene a Castilla-La Mancha entre las regiones de la cola del país en esta materia.

La presidenta de DMD en Castilla-La Mancha, Blanca Calvo, ha destacado que la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, en vigor desde junio de 2021, sufre importantes demoras en la comunidad. En 2022, el tiempo medio transcurrido entre que el paciente solicita la ayuda para morir y la autorización fue de 126 días (con una mediana de 70). En 2023, de las 28 solicitudes registradas, solo nueve practicaron, lo que representa el 32 por ciento de las peticiones. En 2022, se practicaron 7 de 19 peticiones, y en 2021 fueron dos peticiones, hasta un total de 49 en cuatro años. Se llevaron a efecto 16.

"Las solicitudes no deberían tardar más de 30 días en resolverse y esos plazos se aumentan notablemente", critica Calvo, quien también solicita que se informe con más celeridad sobre los datos oficiales para ofrecer una radiografía más clara de la realidad. La asociación exige que se agilice la consecución de médico responsable para tramitar la documentación, algo que debería ocurrir en 48 horas, un plazo que no siempre se consigue.

Otro de los principales focos de preocupación es la baja tasa de voluntades anticipadas (también conocido como testamento vital), documento esencial para garantizar la autonomía personal al final de la vida, en lo relativo a decidir qué tratamientos se quieren recibir. Castilla-La Mancha solo registra una tasa de 5,3 por mil personas que presentan este documento, un total de 13.505 tramitaciones este año a fecha 30 de junio de 2025. Este dato sitúa a la región como la cuarta por la cola en el país, solo por delante de Ceuta y Melilla, Extremadura y Murcia, y muy lejos de las líderes: Navarra, País Vasco, La Rioja y Cataluña.

Desde la entrada en vigor de la ley de eutanasia, un 59 % de los testamentos vitales registrados han manifestado su voluntad de acogerse a la ayuda para morir en la comunidad autónoma. "Es esencial porque si queremos pedir la eutanasia, pero tenemos deterioro cognitivo o entramos en coma no podemos hacerlo si no hemos presentado previamente nuestro documento de voluntades anticipadas y nadie puede hacerlo por nosotros", explican desde el colectivo.

La ciudadanía puede presentar sus solicitudes por tres vías: los puntos de información y registro, las oficinas habilitadas distribuidas por la comunidad autónoma y los centros sanitarios. El 97,8 % lo reclama a través de los registros, el 1,6 % ante notario y el 0,61 % a través de testigos.

María Castillo, vicepresidenta y tesorera de DMD en Castilla-La Mancha, achaca esta cifra al "miedo a la muerte" y al desconocimiento del derecho. "La administración debería divulgar más este derecho, intentar que el máximo de gente lo conozca", afirma Castillo, al considerarlo "crucial", ya que permite la solicitud previa de la ayuda para morir si la persona pierde la capacidad de expresarlo en el momento final, siendo en ese caso de "obligado cumplimiento".

El perfil de quien registra su derecho a las voluntades anticipadas en la región es el de una "mujer de más de 60 años, que nombra representante y también es donante de órganos".

La creación de DMD busca aumentar la "presencia pública, asociación y activismo" en la comunidad, especialmente en provincias donde los grupos están inactivos, indican desde la entidad. En este sentido, Fernando Marín, vicepresidente federal de la entidad, puso el derecho a morir dignamente en el contexto de la defensa de las libertades individuales. "Esto es un derecho humano más, que cada persona sea la protagonista de su final, también. Es un derecho individual pero una pelea colectiva en defensa de los derechos humanos", declara.

La asociación se ofrece a dar apoyo directo a los ciudadanos que encuentren problemas en el registro de solicitudes y pondrá en marcha un número de teléfono de atención personalizada en unas dos semanas: 699 54 55 45.