El PP celebra su propio homenaje a la Constitución en Toledo: participarán diputados regionales y varios alcaldes

El PP de Castilla-La Mancha celebrará mañana en Toledo un acto de homenaje a la Carta Magna en la víspera del cuadragésimo séptimo aniversario del referéndum que validó la norma fundamental. El Foro en Defensa de la Constitución que ha organizado el principal partido de la oposición reivindicará la vigencia del texto y distinguirá al periodista Francisco Rosell, quien recibirá un premio a los valores constitucionales por parte de Antonio Fernández-Galiano, empresario de la comunicación e hijo del primer presidente preautonómico de la Junta de Comunidades.

El presidente regional del PP, Paco Núñez, y el responsable del PP de la provincia de Toledo y alcalde de la capital autonómica, Carlos Velázquez, clausurarán un evento que contará con el testimonio de la expresidenta de la Diputación de Cuenca, Marina Moya; la estudiante Paulina Tomás; el exsecretario de la Mesa del Congreso de los Diputados, Luis de Grandes; el alcalde de El Torrico (Toledo) durante la aprobación de la Constitución, Ramón García; y la alcaldesa de Fernán Caballero (Ciudad Real), Beatriz Dorado.

En un mensaje publicado en su perfil en la red social X (antes Twitter), Núñez ha mostrado su deseo de que también acuda Emiliano García-Page, a quien ha invitado "de forma especial". La alusión al jefe del Ejecutivo regional se enmarca en la dialéctica de confrontación por las respectivas presencias de ambos líderes en los ceremoniales que se le han dedicado a la Constitución en la comunidad autónoma.

Invito a todos los castellanomanchegos a participar mañana en Toledo en el Foro en Defensa de la Constitución en el que entregaremos el II Premio a los Valores Constitucionales al periodista Paco Rosell, un premio que entregará Antonio Fernández-Galiano.



Y quiero invitar de… pic.twitter.com/hm35myMRsM — Paco Núñez (@paconunez_) December 4, 2025

El PSOE de Castilla-La Mancha ha afeado la ausencia de representantes del PP regional en el acto institucional celebrado este miércoles en las Cortes de Castilla-La Mancha. Mientras la Cámara autonómica brindaba por la Carta Magna, Núñez y Velázquez acompañaban al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la clausura del congreso de un sindicato policial en el Hotel Beatriz de Toledo.

Sin embargo, el número dos de los socialistas de la región, Sergio Gutiérrez, ha insistido en que ambos eventos se celebraron en horarios diferentes: a las 11:00 horas, el homenaje; a las 12:30 horas, el congreso sindical. "Le habría dado tiempo de cumplir con sus obligaciones como líder de la oposición", ha espetado a Núñez. Representantes del PP como Carolina Agudo y Santiago Lucas-Torres sí estuvieron en el convento de San Gil.

Gutiérrez ha lamentado que Núñez se haya adentrado en "una deriva radical y de pérdida de institucionalidad". Al respecto, ha recordado que tampoco acudió al acto institucional contra la violencia machista celebrado la semana pasada en Molina de Aragón (Guadalajara).

"Sin fundamento"

La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP regional, Carolina Agudo, ha afirmado que la "estrategia de confrontación" del PSOE de Page "no tapa su falta de compromiso real con Castilla-La Mancha".

Agudo ha criticado que los socialistas "se dedican a atacar al presidente Paco Núñez sin fundamento alguno", mientras el PP "sigue centrado en trabajar por los castellanomanchegos y en defender lo que de verdad importa".

Asimismo, ha invitado a Page a acompañar al PP en el acto de homenaje a la Constitución que celebrará este viernes en Toledo, salvo "que haya decidido, como acostumbra, celebrar sus actos oficiales tres días antes para marcharse una semana de vacaciones".

Además, ha pedido al PSOE "menos ruido, menos ataques personales y más trabajo por Castilla-La Mancha", recordando que el compromiso del PP con la igualdad y la lucha contra la violencia de género "es firme, serio y demostrado con hechos".