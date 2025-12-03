Castilla-La Mancha destinará 7,3 millones en infancia y 9 millones para reforzar la atención a la salud mental

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado esta semana destinar 7,3 millones de euros a programas de prevención y atención a la infancia y a las familias, así como 9 millones de euros para la Fundación Sociosanitaria, destinados al tratamiento de la salud mental y la exclusión social.

Así lo ha informado la consejera portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, durante la rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional en Toledo, tras la reunión del Consejo de Gobierno del martes.

Padilla ha explicado que la inversión en la infancia corresponde a la convocatoria anual para 2026 dirigida a entidades sin ánimo de lucro, que permitirá desarrollar programas y prestar servicios que beneficiarán a unos 70.000 menores y más de 35.000 familias.

Los servicios cubren diversas situaciones de riesgo, incluyendo programas de mediación familiar, prevención e intervención en casos de abuso sexual infantil, prevención del acoso y ciberacoso, violencia parental y filoparental, así como otras situaciones de vulnerabilidad.

Exclusión social

En cuanto a la salud mental y la exclusión social, la portavoz regional ha indicado que los 9 millones de euros destinados a la Fundación Sociosanitaria representan un aumento de un millón respecto a 2025.

Esta inversión permitirá atender a 2.500 personas a través de plazas residenciales para personas con trastornos mentales graves o en situación de exclusión, para lo que se destinarán 5,6 millones de euros, así como centros de rehabilitación psicosocial y laboral con 2,15 millones.

Esther Padilla durante la rueda de prensa. JCCM

Además, los recursos se enfocarán en la prevención y atención a la salud mental, la lucha contra la estigmatización y la atención a personas reclusas con adicciones.

Servicio de salud

Por otra parte, Padilla ha informado sobre la aprobación de 50,5 millones de euros para el suministro de energía eléctrica en todos los centros del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), garantizando energía cien por cien renovable en los 274 puntos de suministro, con más de 100 kilovatios contratados.

Esta medida se enmarca en el plan estratégico de ahorro y eficiencia energética 2021-2026, que contempla además 13 proyectos fotovoltaicos para mejorar el consumo de la Administración regional.

Simplificar procedimientos

Durante la rueda de prensa, la portavoz también ha señalado la aprobación del Plan anual de calidad, simplificación de procedimientos y reducción de cargas administrativas de 2025, que incluye 44 nuevas medidas.

Con esta iniciativa, se alcanzan un total de 530 trámites simplificados desde 2016, así como el informe de calidad de los servicios de 2024, en el que algunos servicios, como el teléfono de información 012 y las oficinas de información y registro, obtienen valoraciones de 4,8 y 4,9 sobre 5.

Investigación

En el ámbito de la investigación, Padilla ha informado de la creación del registro público de agentes de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), que prevé alcanzar a 4.000 profesionales, de los cuales el 40 % son mujeres.

Este registro se enmarca en el desarrollo de la Ley de Ciencia y contempla también la actualización de la composición de la Comisión regional de Ciencia y Tecnología, incorporando a la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha (Innocam).

Belén viviente

Por último, la consejera ha señalado que el Gobierno regional ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de bien inmaterial al belén viviente de Vega del Codorno (Cuenca), que ya contaba con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional.

Este belén, celebrado desde 1967, es el más antiguo de Castilla-La Mancha y el tercero más antiguo de España.