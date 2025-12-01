Núñez acusa a Page de priorizar a Sánchez antes que a Castilla-La Mancha y de "perder otra oportunidad"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado este lunes que Emiliano García-Page y todo el PSOE regional vuelven a demostrar que su prioridad es sostener a Pedro Sánchez, incluso en lo que considera "el peor momento de deterioro institucional y escándalos de corrupción que vive España".

Así lo ha manifestado Núñez durante una rueda de prensa en Toledo, coincidiendo con el aniversario del Congreso Federal del PSOE en Sevilla, donde Pedro Sánchez fue ratificado como secretario general y Santos Cerdán fue elevado a la posición de número dos del partido.

"Hace justo un año, Page tuvo la oportunidad de plantar cara al sanchismo y pudo haber dicho basta dentro de su propio partido. Pudo haber votado en contra de Sánchez y evitar que el PSOE siguiera entregado a quienes hoy están erosionando nuestro Estado de Derecho, pero no lo hizo y le dio su apoyo sin fisuras", ha destacado Núñez.

El dirigente del PP ha recordado que los delegados del PSOE de Castilla-La Mancha, bajo la dirección de Page, votaron a favor de Sánchez y Cerdán de manera entusiasta.

Juego de trileros

Asimismo, ha citado declaraciones del número dos del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, quien tras aquel congreso afirmó sentirse "muy satisfecho" por ratificar a Sánchez. La portavoz socialista de entonces, ha añadido Núñez, aseguró semanas antes que el apoyo del PSOE castellanomanchego sería "incuestionable e inequívoco".

"Page se quedó sentado para no aplaudir a Sánchez, pero cuando llegó la votación, levantó la mano para apoyarle. Eso es puro teatro, un juego de trileros porque finge ser crítico, pero vota siempre a favor", ha denunciado Núñez.

Ataques

El presidente del PP-CLM ha lamentado que el Comité Regional del PSOE, celebrado el pasado sábado en Toledo, tampoco presentara ninguna resolución para retirar su apoyo a Pedro Sánchez, pese a los acontecimientos recientes que, a juicio de Núñez, cuestionan su liderazgo.

"En esa reunión estaban presentes todos los pesos pesados del socialismo regional como Sergio Gutiérrez, José Manuel Caballero, Álvaro Gutiérrez, Pablo Bellido o los diputados nacionales. Todos ellos callaron y todos prefirieron atacar al PP antes que desmarcarse del sanchismo", ha criticado.

Estrategias

Núñez ha subrayado además la movilización de miles de españoles el domingo en Madrid, en el Templo de Debod, donde 80.000 personas reclamaron elecciones generales inmediatas. "Page debería escucharles y debería escuchar a su tierra", ha indicado.

"Si de verdad le duele España y le preocupa la democracia, debe retirar ya su apoyo a Sánchez; lo demás son titulares vacíos, una estrategia para intentar parecer moderado mientras sostiene al sanchismo con los votos de Castilla-La Mancha", ha concluido.