Llega a España un chorro polar que traerá lluvias a Castilla-La Mancha: así será la semana del puente de diciembre

Con la llegada de diciembre este lunes ha comenzado el invierno climatológico en España. Según Meteored (eltiempo.es), esta semana el chorro polar se intensificará e irá acompañado de borrascas en latitudes altas.

Esto favorecerá la llegada de un carrusel de sistemas frontales a nuestra geografía en los próximos días, con lluvias localmente cuantiosas en diversas provincias y con nuevas nevadas en las principales cordilleras peninsulares.

Según la web, un chorro polar es "un canal de vientos muy fuertes en forma de tubo que discurre a unos 9-16 km sobre la superficie terrestre". A lo largo de la semana, los frentes irán cruzando la España peninsular y Baleares de oeste a este, situación que se mantendrá prácticamente hasta el puente.

En cuanto a las lluvias, llegarán de nuevo a Castilla-La Mancha a partir del martes, cuando lloverá en toda la comunidad, sobre todo en la primera parte del día. Además, las precipitaciones se mantendrán durante buena parte del miércoles y el jueves.

De cara al fin de semana habrá una leve subida térmica y las lluvias serán menos probables, aunque no se descartan.

Previsión del lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha cielos velados por nubes altas no descartándose brumas o nieblas al principio y al final del día, que serán más probables en La Mancha de Ciudad Real.

Las temperaturas mínimas irán en descenso ligero a moderado y las máximas en ascenso en la mitad sur de la comunidad y en el tercio este de Guadalajara y Cuenca. Además, sufrirán cambios ligeros en el resto, que podría ser localmente notable en Albacete.