El PSOE relaciona su éxito en Castilla-La Mancha con la transparencia: "Tenemos los bolsillos de cristal"

José Manuel Caballero es el máximo dirigente del PSOE en la provincia de Ciudad Real.

El secretario general del PSOE provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha destacado que frente a la corrupción Castilla-La Mancha es el mejor ejemplo de apuesta por la transparencia, y ha señalado que le parece "muy mal" la hipocresía que, al respecto, está demostrando el PP.

Tener "los bolsillos de cristal", ha destacado Caballero, es una apuesta clara en Castilla-La Mancha. "Se trata de una exigencia del presidente Emiliano García-Page", ha contado, "quien no admite ni la más mínima huella de corrupción".

Al respecto, Caballero ha relacionado este comportamiento con que el PSOE lleve ya diez años al frente del Gobierno regional y que cuente con la confianza de la ciudadanía.

Desde Campo de Criptana (Ciudad Real), el máximo dirigente provincial de los socialistas ha criticado la postura de los dirigentes del PP. Se trata de un partido que, como ha recordado, se ha visto afectado por asuntos judiciales tanto a nivel nacional como regional.

Caballero ha lamentado que los populares intenten sacar ventaja política "cuando de lo que se trata es de trabajar juntos y de evitar que la corrupción pueda anidar en los partidos".

Al mismo tiempo, ha señalado que "es una lacra que, sin duda, hace un daño enorme a la confianza de la ciudadanía en la política".

Para el dirigente socialista de Ciudad Real, el objetivo respecto a la corrupción "pensemos como pensemos, votemos a quien votemos, tengamos la ideología que tengamos, debe ser erradicarla".

A este fin ha convocado a todo el arco político. "Espero también que, por parte del PP y del resto de fuerzas políticas, se condene y se llame la atención sobre los corruptos propios", ha dicho ante la propuesta del PP de celebrar manifestaciones.