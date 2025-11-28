Las grandes ciudades de Castilla-La Mancha gastan 1,9 millones en luces de Navidad: cuánto invierte cada una

Las siete ciudades más pobladas de Castilla-La Mancha destinan alrededor de 1,9 millones de euros a la iluminación de la Navidad. El reparto del gasto revela un mayor gasto por habitante en Guadalajara y Toledo, mientras que Ciudad Real y Talavera de la Reina manejan partidas más contenidas. Algunos ayuntamientos licitan los contratos que cubren la decoración lumínica de estas fechas junto con los de otros eventos, como las fiestas patronales; otros optan por desglosar específicamente el presupuesto destinado a los festejos navideños.

Guadalajara tiene el presupuesto más elevado de la región. La capital alcarreña (90.909 habitantes según la última cifra oficial de población) riega con 514.250 euros el alumbrado, aunque esta cuantía también incluye la ornamentación del Carnaval y las fiestas patronales. El gasto por persona se eleva hasta los 5,66 euros, aunque tal cifra no sea exclusiva de la celebración navideña y, por tanto, no quepa imputarla solo a estos días.

En Toledo (86.526 habitantes), la previsión que riega el alumbrado navideño roza los 370.000 euros. El dinero se extrae de un contrato bianual por valor de casi 660.000 euros. Este año, la mitad prevista se ha incrementado en unos 33.000 euros. La aportación que corresponde a cada vecino sube hasta los 4,28 euros.

En el caso de la capital de Castilla-La Mancha, el embellecimiento con puntos de luz supone uno de los principales reclamos para los miles de turistas que la visitarán en las próximas fechas. Esta decoración efímera también transformará las plazas y calles de Cuenca, otra ciudad patrimonial. Esta localidad (53.429 habitantes) pone 166.000 euros para su Navidad, un contrato que también incluye la decoración de las pasadas fiestas de San Julián. Se trata de un gasto per cápita de 3,11 euros.

Ciudad Real (75.909 habitantes) aporta 116.532 euros para iluminar sus calles en Navidad, lo que se traduce en 1,54 euros por residente. Se trata de la inversión por persona más baja entre las principales ciudades de Castilla-La Mancha.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

Por otra parte, Albacete (174.137 habitantes) dispone de 421.080 euros para tal fin, el segundo mayor volumen en la comunidad autónoma. Este aporte se distribuye por una vasta extensión urbana colmada por un padrón que prácticamente duplica a Guadalajara y Toledo. Por cada vecino se emplean 2,42 euros.

Además, Puertollano (45.195 habitantes) cuenta con el aporte más reducido en términos absolutos, con 150.000 euros. Esta partida también ha de cubrir la iluminación de las fiestas de mayo y septiembre. La ratio por persona, sin embargo, escala hasta los 3,32 por el efecto del censo: la ciudad minera es la menos poblada de la relación analizada.

Por último, Talavera de la Reina (84.738 habitantes) dedica 164.560 euros al alumbrado navideño. A cada censado en la ciudad de la cerámica le corresponden 1,94 euros.

Un reclamo social y económico

La decoración propia de estas fechas supone un reclamo para vecinos y viajeros. Además, se considera un factor dinamizador del comercio local ante una de las campañas más importantes del año.

Los efectos económicos de las luces de Navidad repercuten en el empleo e impulsan la actividad en sectores como la hostelería o la restauración, también en segmentos como el textil, la alimentación o los regalos. Estos negocios, castigados por la irrupción del comercio online y la competencia de las grandes superficies, se benefician del mayor flujo de viandantes que transitan la vía pública en estos días del final de año.