PP y Vox critican la gestión sanitaria "nefasta" de Page y la Junta defiende sus mejoras tras "una era de recortes"

La oposición ha visto en la gestión sanitaria del Gobierno de Castilla-La Mancha un filón para desgastar a Emiliano García-Page. PP y Vox han cargado en el pleno de las Cortes de este jueves contra la situación sanitaria por la que pasa la región, tachándola de "nefasta".

Un debate que ha culminado con la aprobación de una resolución, con la mayoría del PSOE, de apoyo al compromiso del Gobierno autonómico con la interlocución con los profesionales sanitarios y sus representantes. Y también con el reconocimiento de la mejora continua de las condiciones de trabajo durante la última década.

El presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, ha indicado que la situación de la sanidad en Castilla-La Mancha es "insostenible". "Las plantillas son insuficientes y existe una elevada carga asistencial, listas de espera desorbitadas, agresiones que multiplican y escándalos en la gestión", ha lamentado.

Además, ha tendido la mano al Ejecutivo autonómico para alcanzar un pacto regional por la sanidad, que incluya "la recuperación inmediata de la carrera profesional, la puesta en marcha de un plan de choque para reducir de forma drástica las listas de espera, la modernización urgente de la atención primaria y la estabilización de las plantillas".

Horas antes, el 'popular' ha calificado en redes sociales como "una vergüenza" la ausencia de Emiliano García-Page en las Cortes este jueves. "En un debate sobre un tema tan sensible, Page no va a estar presente para contrastar opiniones y poder consensuar soluciones. La sanidad no aguanta más su nefasta gestión", lamentaba.

La recuperación de la carrera profesional ha sido también la principal petición de Vox durante el debate, "un derecho justo para los trabajadores que el PP eliminó en 2012 y que el PSOE no quiere activar por decisión política, no por falta de dinero".

Así lo ha expresado el portavoz del grupo parlamentario Vox, Iván Sánchez, que ha lamentado que "la sanidad se está rompiendo por la falta de gestión y el abandono político" y ha pedido transferir la competencia al Estado.

Este debate llega el mismo día en el que el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha convocado cuatro días de huelga -9, 10, 11 y 12 de diciembre- para exigir al Gobierno regional la reactivación de la carrera profesional. Cuatro días de movilizaciones convocados por el mismo sindicato a nivel nacional contra el borrador del Estatuto Marco de la profesión.

Y también en el marco de las concentraciones y protestas que se han llevado a cabo a las puertas del Hospital Universitario de Toledo para reclamar la dimisión de la dirección hospitalaria y del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, por las intoxicaciones en los laboratorios de Anatomía Patológica.

La Junta defiende las mejoras

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha respondido a las críticas destacando que las condiciones laborales y retributivas de los profesionales sanitarios se han ido mejorando "de manera continua". "Además de la recuperación de la jornada de 35 horas, se ha recuperado el recorte del 15 %", ha recordado.

También ha sacado pecho por la estabilidad de las plantillas, asegurando que "frente a las cero plazas del mandato del PP, la legislatura terminará alcanzando las 14.000".

"El proyecto de ley de presupuestos para 2026 supone seguir comprometidos con la mejora de la asistencia sanitaria, siendo un 70 % superior que cuando llegamos en 2015", ha indicado.

De su lado, el parlamentario del PSOE José Antonio Contreras ha manifestado que los trabajadores están "en su derecho" de reclamar la carrera profesional, pero ha incidido en que el Gobierno de Page ha "mejorado las condiciones laborales y retributivas de los profesionales tras una era de recortes y despidos".