Castilla-La Mancha destinará ocho millones a construir un nuevo edificio para empresas tecnológicas en Albacete

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado una partida de ocho millones de euros para la construcción de un edificio en el Parque Científico y Tecnológico de Albacete destinado a albergar empresas vinculadas a la innovación, la tecnología y el I+D+i.

Así lo ha indicado la consejera portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, en una rueda de prensa en la que ha informado de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno celebrado esta semana.

"Con esta inversión, la Junta busca dar respuesta al ecosistema innovador de Castilla-La Mancha y Albacete. El Parque Científico y Tecnológico de Albacete ha pasado de tener 40 empresas en 2020 a 69 empresas con más de 1.600 trabajadores en la actualidad. La sede actual no tiene espacio ya para más empresas, pero hay terrenos para construir más edificios que puedan acoger nuevas compañías", ha asegurado.

El nuevo edificio tendrá una superficie de 6.500 metros cuadrados, de los cuales 3.800 metros cuadrados se destinarán a empresas, ya que se crearán 35 módulos de 95 metros cuadrados cada uno. Además, ofrecerá otros espacios como sala de reuniones y espacios auxiliares, todo ello pensado para que "las compañías se implanten desde pequeñas y tengan la posibilidad de crecer".

Más asuntos

Por otro lado, Padilla ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado la renovación para dos años del contrato con Tragsatec, para el mantenimiento de la aplicación informática que tramita las ayudas que gestiona la Consejería de Agricultura, que suman casi 1.000 millones al año.

Asimismo, ha informado de la modificación de la ley de protección de las personas consumidoras, que data de 2019, para que sea "más claro, más eficaz y para que funcione mejor".