El PP se pregunta si Page seguirá "mirando para otro lado" mientras el PSOE "se hunde en su propia corrupción"

El PP de Castilla-La Mancha ha exigido explicaciones este domingo al presidente regional, Emiliano García-Page, a quien reprocha una presunta falta de contundencia ante la condena al Fiscal General del Estado y los distintos casos de corrupción que afectan al PSOE.

"¿Piensan desde el PSOE castellanomanchego hacer algo o van a seguir mirando para otro lado mientras su partido se hunde en su propia corrupción y hunden el futuro de nuestro país?", ha preguntado la viceportavoz regional, María Patricio.

Patricio ha criticado que el líder socialista "haya pasado la semana desfilando por todos los platós posibles, pero sin mover un solo dedo, ante la condena del fiscal general, ante las peticiones de cárcel para Ábalos y Koldo, o ante la posible integración del señor Santos Cerdán en una organización criminal".

El reproche directo a Page ha centrado la recta final de una comparecencia en Guadalajara marcada por las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez tras conocerse la condena a dos años de inhabilitación impuesta al Fiscal General del Estado. "España necesita instituciones fuertes, un Gobierno que respete la ley y una Fiscalía que no sirva como instrumento del poder. Y lo que tenemos es lo contrario", ha afirmado Patricio.

La viceportavoz ha asegurado que la sentencia "no es solo una condena a esta persona", sino "la condena política de quien lo nombró, lo mantuvo y lo utilizó". Y ha insistido en que "un Gobierno que se permite manipular y atacar las instituciones y dividir a los españoles no puede seguir tomando decisiones que afectan a la dignidad y la igualdad de todos los españoles". Por ello, ha reclamado que "Sánchez debe dimitir y convocar elecciones ya".

Patricio ha calificado de "escandalosa" la reacción del Ejecutivo, denunciando "esa coreografía del sanchismo donde cada vez que la justicia habla, ellos montan un teatrito para convencernos de que la democracia peligra porque no les gusta el resultado".

Según ha dicho, existe "un choque frontal entre Sánchez y la Justicia" y "un Gobierno que intenta presentar a cualquier órgano, a cualquier institución, que no le aplauda, como parte de una conspiración".

La viceportavoz del PP de Castilla-La Mancha ha descrito esta estrategia como "tremendamente burda", basada en "crear bandos, dividir al país y levantar cortinas de humo para que no se note la peste a podrido de un Ejecutivo acorralado en escándalos y corrupción".