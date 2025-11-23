Jaime Núñez Jiménez, nuevo decano de los Registradores de Castilla-La Mancha: "Donde estamos se mueve la economía"

El albaceteño Jaime Núñez Jiménez ha asumido el cargo de decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Castilla-La Mancha. Lo hace con el compromiso de continuar la modernización tecnológica impulsada por su antecesor, Alfredo Delgado, y reforzar el papel del Registro como motor de seguridad jurídica en el ámbito inmobiliario y económico del medio rural.

Natural de Albacete y perteneciente a la promoción de 2014, Núñez ha ejercido en los registros de Valencia, Albacete e Ibi, además de formar parte de las Juntas de Gobierno de registradores de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha. Actualmente es registrador de Almansa.

El nuevo decano ha afirmado que su objetivo, junto al de la Junta de Gobierno, es "asumir los nuevos retos a la vez de proseguir con las buenas relaciones con instituciones y administraciones públicas", una colaboración que considera "clave para la buena marcha del servicio público registral en la región".

Sin brecha digital

Entre sus prioridades destaca el impulso al Registro electrónico, una herramienta que, ha recordado, aporta agilidad, trazabilidad y seguridad jurídica. Núñez ha subrayado, sin embargo, que su extensión debe hacerse "sin que en ningún caso implique brecha digital", especialmente en entornos rurales.

Paralelamente, ha defendido que la atención presencial seguirá siendo esencial: "Se mantiene siempre la atención personalizada del mostrador; no se ha sustituido en ningún caso el trato".

Núñez ha reivindicado la función pública del Registro, que a su juicio continúa siendo poco conocida pese a su impacto directo en la protección de la ciudadanía. Ha enumerado tareas como las compraventas, las hipotecas, la calificación de cláusulas abusivas o las nuevas obligaciones vinculadas a los números de registro de alquiler turístico.

Actividad económica

Durante su intervención como nuevo decano, cargo cuya posesión tomó el pasado viernes, ha destacado el valor del Registro como infraestructura económica del medio rural. "Donde hay registro se mueve la actividad económica y se deriva una gran protección ciudadana", ha señalado, aludiendo a su papel en el tráfico jurídico, la asesoría registral, la información catastral y la seguridad en transacciones agrarias, empresariales y patrimoniales.

A su juicio, esta labor contribuye de manera directa al desarrollo económico de las comarcas rurales y favorece su cohesión territorial.

Núñez ha resaltado también la eficacia del modelo de colaboración entre los registros y la Junta de Comunidades, especialmente a través de las oficinas liquidadoras. Según ha explicado, estas oficinas "facilitan mucho el acceso de la ciudadanía a los trámites administrativos" y evitan desplazamientos, un aspecto especialmente relevante en municipios pequeños y zonas menos pobladas.

Ha insistido en que su proyecto como decano se basa en la cercanía y la atención personal, crucial para las personas mayores y para quienes tienen menor familiaridad con las herramientas digitales. Su modelo, ha dicho, es "un registro de puertas abiertas", en el que la digitalización "no ha generado exclusión", sino que convive con la atención presencial.

Nueva etapa de Alfredo Delgado

La toma de posesión de Núñez se ha producido mientras Alfredo Delgado, decano autonómico desde 2017, figura como vicedecano en la única candidatura presentada para ponerse al frente del Colegio de Registradores de España. Tomará posesión el próximo 1 de diciembre.

La lista, encabezada por la registradora andaluza María Rosario Jiménez Rubio y presentada bajo el lema "Tu futuro, nuestro proyecto", es la única registrada en el plazo establecido para sustituir a la actual decana, María Emilia Adán, y a su Junta de Gobierno.