Expertos tecnológicos apoyan una IA "humanista" para el "bien común" en el Digital Summit de Eurocaja Rural

Eurocaja Rural ha celebrado este viernes en su Palacio de Congresos de Toledo una nueva edición de su Digital Summit, centrada en la inteligencia artificial y en cómo esta tecnología debe estar al servicio de las personas y dedicada al bien común, con el objetivo de impulsar un desarrollo social inclusivo y sostenible.

Bajo el título 'Revolución empresarial: liderar con inteligencIA', el encuentro ha reunido a expertos y representantes institucionales para debatir sobre innovación, transformación digital y nuevas tecnologías, mostrando cómo la IA está transformando radicalmente el mundo empresarial.

Durante la inauguración, el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, ha destacado que la tecnología "debe estar al servicio de las personas".

Martín ha subrayado que la IA es un medio, no un fin, y que aunque puede facilitar el negocio, no debe sustituir la humanidad en la relación con los clientes. Ha explicado que en la cooperativa, las máquinas realizan el trabajo mecánico para que los profesionales puedan centrarse en escuchar y empatizar con los usuarios.

Décadas entre nosotros

El director gerente de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Ángel Morejudo, ha defendido un uso humanista de la IA orientado al bien común.

Morejudo ha recordado que la inteligencia artificial lleva décadas con nosotros, pero su masificación reciente responde a intereses estratégicos de ciertas empresas y gobiernos.

Asimismo, ha señalado la importancia del mercado de datos y ha destacado que Europa ha sido pionera en regulación de la IA y en establecer el concepto de soberanía digital para reducir la dependencia tecnológica de empresas extranjeras.

Falta de competitividad

No obstante, ha alertado de la falta de competitividad europea frente a Estados Unidos, donde entre 2013 y 2023 se invirtieron 235 billones de dólares en IA y se crearon 5.500 empresas del sector, frente a 94 en España. "Si no empezamos a competir, nos convertiremos en el patio de recreo tecnológico de otros", ha advertido.

Morejudo ha destacado que la región tiene una estrategia muy clara: abrazar la IA de forma ética, con formación, sensibilización y especial atención a los menores.

Datos homogéneos

También se busca trabajar en un espacio de datos homogéneo y de calidad, fomentar independencia, transparencia y soberanía digital y exigir a las empresas que desarrollen IA un modelo de sostenibilidad.

En 2026, Castilla-La Mancha contará con el mayor presupuesto histórico en tecnología, con 211 millones de euros destinados a digitalización. Además, la Agencia ha incorporado la Dirección General de Salud Digital, para mejorar los servicios sanitarios a la ciudadanía mediante tecnología.

El Digital Summit de Eurocaja Rural ha concluido reforzando la idea de que la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para la inclusión social y el progreso, siempre que su desarrollo esté guiado por un propósito humano y ético.