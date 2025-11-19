Núñez augura un "hundimiento" del PSOE y confía en que el PP pueda desbancar a Page de Fuensalida

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha expresado un pronóstico electoral optimista de cara a un futuro escenario autonómico, asegurando que la demoscopia actual refleja "un hundimiento generalizado del PSOE, una subida importante de Vox y una subida moderada del PP".

Con estos datos, ha afirmado, su partido se encuentra en condiciones de disputar el Gobierno regional y desbancar a Emiliano García-Page del Palacio de Fuensalida.

En una entrevista concedida a Europa Press, Núñez ha señalado que estas tendencias aparecen reflejadas "en todas las encuestas, tanto las del PSOE como las del PP".

Según el líder popular, la caída socialista estaría directamente relacionada con "el hundimiento de Sánchez en toda España", mientras reprocha a García-Page mantener su apoyo al presidente del Gobierno: "Page, pudiendo echarle, no lo hace".

El dirigente popular ha insistido además en su idea de que el presidente castellanomanchego posee "más poder que Puigdemont para poder echar a Pedro Sánchez", apelando a que ordene a los diputados socialistas retirar su apoyo en el Congreso. "Le pido que dé un paso al frente, que sea valiente", ha señalado.

Preparados para un adelanto electoral

Ante la posibilidad de un adelanto electoral en España, Núñez ha asegurado que su partido está preparado para activar de inmediato la maquinaria de campaña y contribuir a una victoria del PP a nivel nacional. Su objetivo, ha remarcado, es "arrebatar el Gobierno a Pedro Sánchez".

"Sánchez es tóxico y perjudicial para la democracia, mientras Page basa toda su estrategia en culparlo sin hacer nada", ha afirmado. En su opinión, si Pedro Sánchez dejara de ser presidente, García-Page perdería su principal argumento político y "tendría que asumir como único foco su propia gestión".