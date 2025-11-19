Luz verde para la nueva Ordenación del Servicio Farmacéutico para blindar las farmacias rurales de la región

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al proyecto de ley que modificará la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico con el objetivo de reforzar el acceso equitativo a los medicamentos en toda la región y, de forma especial, garantizar la continuidad de las farmacias rurales.

Según ha explicado la consejera Portavoz, Esther Padilla, no se trata de "un mero ajuste técnico", sino de una reforma profunda que busca evitar el cierre de oficinas en municipios pequeños, flexibilizar requisitos en zonas con riesgo de despoblación y habilitar mecanismos como la dispensación no presencial para personas vulnerables o la activación de botiquines provisionales cuando sea necesario.

Padilla, ha detallado que la nueva normativa actualiza el marco regional para adaptarlo a los cambios estatales, incorporando, por ejemplo, un capítulo específico para las unidades de Radiofarmacia y una regulación clara para la asistencia farmacéutica en centros penitenciarios.

También introduce por primera vez la definición de alerta farmacéutica a nivel autonómico, lo que permitirá coordinar la retirada de productos o lotes defectuosos bajo los estándares nacionales y europeos.

Mejorar la atención

Además, mejora la atención en centros sociosanitarios: las residencias con más de 100 camas podrán disponer de su propio servicio de farmacia y, como novedad, se permitirá crear depósitos de medicamentos vinculados al SESCAM para mejorar el suministro a personas dependientes con tratamientos crónicos y complejos.

El núcleo de la reforma se centra en el medio rural. Para facilitar el mantenimiento de las farmacias en pueblos pequeños, se elimina el requisito de distancia mínima respecto al centro de salud en localidades de menos de 1.500 habitantes, y también podrá suprimirse la distancia entre farmacias en zonas densamente pobladas sin locales disponibles.

Situaciones excepcionales

Asimismo, en situaciones excepcionales —como enfermedad, dependencia o dificultad de desplazamiento— los medicamentos podrán dispensarse de forma no presencial, a través de centros autorizados o incluso en el domicilio siempre con las debidas garantías de conservación.

Cuando un municipio con una única farmacia sufra una catástrofe o un cierre repentino, la Administración podrá autorizar un botiquín provisional para asegurar el servicio, como ocurrió en Letur, Mira o Villel de Mesa.

Ordenación profesional y planificación

La reforma incluye también medidas de ordenación profesional y de planificación: solo el personal titulado podrá dispensar medicamentos bajo supervisión farmacéutica; se limita la transmisión de farmacias a una única generación en casos de herencia; y se aclaran las condiciones para la dispensación de medicamentos veterinarios y la regulación de sus botiquines.

Con la aprobación del Consejo de Gobierno, el proyecto se remite ahora a las Cortes regionales, donde se prevé su aprobación definitiva en el primer trimestre de 2026.

Residencia de Mayores 'Las Pocitas del Prior'

En otro orden de asuntos, Padilla ha anunciado la aprobación del expediente de obras para renovar y adecuar la instalación de protección contra incendios de la Residencia de Mayores 'Las Pocitas del Prior', en Puertollano, con un presupuesto superior a 1,2 millones de euros.

La actuación modernizará los sistemas de protección activa del centro —extintores, rociadores, mangueras, detectores y alarmas— con el fin de reforzar la seguridad de usuarios y trabajadores.

La portavoz ha recordado que el edificio, operativo desde los años 80 y ampliado en distintas fases, exige esta actualización para cumplir con la normativa vigente y garantizar una protección eficaz ante cualquier emergencia.

Nuevo órgano para modernizar la gestión taurina

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado la creación del Consejo Asesor de Asuntos Taurinos, un nuevo órgano que sustituirá a la anterior Mesa de la Tauromaquia con el propósito de dotar la mayor agilidad y eficiencia a la gestión del sector.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha explicado que esta renovación pretende fortalecer la promoción y la protección de la tauromaquia en la región, destacando su peso cultural, económico y tradicional en numerosos municipios.

Estructura organizativa

El nuevo Consejo contará con una estructura más reducida y funcional, formada por una presidencia, dos vicepresidencias y 19 vocalías que integrarán a todos los actores implicados en el mundo taurino.

Entre ellos estarán representados ayuntamientos, ganaderos, organizadores de festejos, presidentes de plazas de toros, delegados gubernativos, colegios profesionales y aficionados, además de representantes de las consejerías con competencias en ganadería, sanidad, espectáculos y turismo.

Con esta composición, el Gobierno regional busca una interlocución más directa y una coordinación más efectiva para abordar los retos del sector.