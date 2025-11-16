Iglesias de Toledo y Cuenca celebrarán misas de exequias por Francisco Franco en el 50 aniversario de su muerte

La familia de Francisco Franco y la Fundación que lleva su nombre han convocado el 20 de noviembre misas en diferentes ciudades españolas, incluidas Toledo y Cuenca. Las celebraciones litúrgicas conmemorarán los 50 años de la muerte del dictador.

Se desconoce cuáles son los templos escogidos en las dos ciudades de Castilla-La Mancha. En Madrid, la misa tendrá lugar a las 20.00 horas en la parroquia de los Doce Apóstoles, sita la calle Velázquez.

Además, la Fundación Francisco Franco ha informado de que habrá misas por este aniversario en las ciudades de Alicante, Ceuta, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Huesca, Santander, Sevilla, Teruel, Valladolid, Zamora y Zaragoza.

Por su parte, el Gobierno no ha convocado ningún acto oficial el 20 de noviembre relacionado con la muerte de Franco, pero a lo largo del año ha diseñado una extensa programación como parte de la iniciativa 'España en libertad', con la que quiere celebrar 50 años desde el inicio de la Transición.

Sí habrá propuestas para el público en general con motivo del 20N dentro de esta programación, como una invitación a los españoles a recordar qué estaban haciendo cuando murió el dictador con el proyecto de memoria colectiva denominado 'La noche que murió Franco'.