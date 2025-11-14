La Junta activa el Meteocam en la provincia de Toledo ante la alerta naranja por lluvias: hasta 80 L/m2 en 12 horas

El Gobierno de Castilla-La Mancha activará a las 9 horas de este sábado el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), en fase de alerta, para la provincia de Toledo ante la previsión de lluvias intensas en la zona de la Sierra de San Vicente.

Tal y como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta en la zona comenzará siendo amarilla a las 7 horas, pero a las 10 pasará a naranja por precipitaciones acumuladas de hasta 80 litros por metro cuadrado (L/m2) en 12 horas. A las 20 horas volverá a amarilla y se mantendrá hasta la medianoche.

En la provincia toledana, la Aemet también ha previsto avisos amarillos desde las 10 hasta las 20 horas en el Valle del Tajo y en los Montes de Toledo, por lluvias acumuladas de hasta 40 litros en 12 horas. Y en la zona de los Montes de Toledo podrían darse rachas de viento de 70 kilómetros por hora.

La Aemet también activará avisos amarillos en la provincia de Ciudad Real por fuertes rachas de viento. Las zonas afectadas serán los Montes del norte y Anchuras, el Valle del Guadiana y las Sierras de Alcudia y Madrona. Esta última estará en aviso por lluvias de hasta 40 litros en 12 horas.

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas.

Asimismo, la Consejería de Administraciones Públicas ha indicado que tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la Aemet, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias, serán evaluadas por la dirección del Meteocam para ir adaptando el nivel de respuesta.

Previsión del sábado

La Aemet ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros al final del día de oeste a este para quedar nubosos o con intervalos de nubes bajas en la mitad occidental.

Habrá brumas y nieblas en zonas de montaña, matinales y vespertinas en las sierras de Toledo y Ciudad Real. Persistirán todo el día en los sistemas Central e Ibérico.

Las precipitaciones serán generalizadas, débiles de madrugada en las zonas de montaña y, a lo largo del día, se extenderán de oeste a este, sin descartar que vayan acompañadas de tormenta.

Las temperaturas sufrirán cambios ligeros predominando los descensos, más acusados en las mínimas del sureste y en las máximas de Guadalajara.

Los vientos soplarán moderados del sur y suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en las zonas de montaña.