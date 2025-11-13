Instituciones y expertos exigen en Toledo una gestión del agua que soporte los extremos del cambio climático

De izquierda a derecha, Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; José Claramonte, director general de FACSA; y Nacho Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

El foro "El impacto del cambio climático en los recursos hídricos", una jornada organizada por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y FACSA en colaboración con el Consorcio de Toledo, ha subrayado la necesidad de desarrollar planes que garanticen el acceso al agua en España. En la misma línea, han urgido a la renovación de infraestructuras y la instauración de nuevos protocolos de gestión. Otro punto en común ha sido la crítica al funcionamiento de las confederaciones hidrográficas.

Las diferentes ponencias que se han sucedido en el Corral de Don Diego han abundado en el carácter escaso del bien, un recurso que adquiere matices críticos en Castilla-La Mancha: la región se caracteriza por su aridez y lamenta el trasvase desde el río Tajo hacia el Levante peninsular desde hace casi medio siglo.

El compromiso compartido por los representantes institucionales y la empresa FACSA respecto al agua tiene en la sostenibilidad su eje. El contexto de escasez creciente constriñe el acceso al recurso. El cambio climático, una realidad a la que todos los comparecientes han aludido, impactará en las políticas hídricas del futuro.

La planificación se antoja decisiva. Las líneas maestras del agua del futuro se fundamentan en asuntos como el precio, la disponibilidad o la construcción y el mantenimiento de equipamientos. Además, la posibilidad tanto de sequías como de precipitaciones torrenciales emerge como un factor amenazante y desequilibrante.

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, ha definido al cambio climático como "uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo". La periodista toledana ha recordado la dana que hace un año "nos llenó de barro y de dolor" como ejemplo de los daños más lesivos que este fenómeno global entraña.

Foto de familia con gran parte de los intervinientes en la jornada sobre gestión hídrica. Javier Longobardo

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha insistido en el compromiso de su equipo de Gobierno con la clausura de puntos de vertido ilegales al río Tajo. El regidor de la capital autonómica ha ensalzado la importancia del ejercicio de una de las pocas competencias municipales en materia de agua. Asimismo, se ha reivindicado como ejemplo frente a otras administraciones.

La intervención del director general de FACSA, José Claramonte, ha abundado en los riesgos socioecómicos que entraña un escenario de escasez o falta de agua. A partir del informe 'El impacto de los extremos climáticos en los recursos hídricos', una investigación sobre las debilidades y oportunidades alrededor del elemento.

Claramonte ha advertido de los peligros del cambio climático si no se conjuran sus efectos. Además, ha augurado "tensiones sociales" si no se garantiza el consumo a particulares y empresas. Como ejemplo de estas "competencias", el responsable de FACSA ha citado el trasvase Tajo-Segura.

La Junta pide protocolos

La ponencia del consejero de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha alabado el informe elaborado por FACSA, un documento del que ha resaltado su vocación pedagógica y las llamadas a la prevención y la concienciación que contiene.

Hernando ha requerido al conjunto de las administraciones públicas a elaborar protocolos de actuación que favorezcan la gestión en casos de emergencia, una alusión velada a la dana de octubre de 2024 que tuvo en Letur (Albacete) y Mira (Cuenca) los dos escenarios más trágicos de aquel episodio en la comunidad autónoma.

"La mejor manera es establecer en qué momento una administración u otra toma las riendas de la gestión de una crisis". Al respecto, ha sugerido la posibilidad de "fijar un baremo que establezca que, a partir de un cierto volumen de pérdidas humanas o de municipios afectados, una comunidad autónoma no puede gestionar en solitario", ha detallado Hernando.

Tras las palabras del representante del Gobierno regional, el director de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Alberto Morlanes, ha moderado una mesa de debate en la que han participado Montserrat Muro, directora de la Agencia de Agua de Castilla-La Mancha; Rubén Lozano, concejal de Río Tajo y Medio Ambiente en Toledo; Luis Soto, delegado de FACSA en la región; y Gema Carmona, investigadora de Red2Red, la consultora que ha elaborado el informe desgranado por Claramonte.

De izquierda a derecha, Rubén Lozano, concejal de Toledo; Montserrat Muro, directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha; y Alberto Morlanes, director de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

Muro ha ensalzado los beneficios que generan las inversiones en infraestructuras hidráulicas, unos réditos que superan los gastos acometidos. Lozano ha reseñado la mejora que ha llevado al toledano barrio de Azucaica la actuación en su arroyo, un cauce de frecuentes desbordamientos.

Por otra parte, Soto ha bendecido la colaboración público-privada en materia de agua, una entente que se cristaliza en empresas como FACSA, una compañía con un siglo y medio de vida. Carmona ha abundado en las bondades de la digitalización y las tecnologías para la gestión integral del bien.

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha mostrado su convencimiento de que "conocimiento, ciencia, innovación y gestión pública" se conjuguen para garantizar el agua al conjunto de la sociedad.

Además, ha referido el compromiso de la institución provincial con sus competencias y en favor del entendimiento con el resto de niveles de la administración pública.

