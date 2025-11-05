Núñez se reúne en Bruselas con responsables de las políticas europeas para reivindicar que "la PAC no se toca"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha trasladado a los responsables de las políticas europeas que afectan al desarrollo regional que en Bruselas "la PAC no se toca".

Así lo ha puesto de manifiesto durante la jornada que ha pasado en el Parlamento Europeo este miércoles, con encuentros al más alto nivel, como con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Webber.

Una reunión en la que ha trasladado la postura común que alcanzó ayer junto a los responsables de las OPAS que participaron en el Foro Permanente sobre la PAC en Quintanar de la Orden. Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, participaron Cooperativas Agroalimentarias, Asaja, UPA y COAG para pedir que la PAC no sufra recortes.

Núñez ha mantenido más encuentros con representantes de la política europea como el vicepresidente del Parlamento Europeo y portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons; el portavoz del Partido Popular Europeo en la Comisión de Desarrollo Regional, Andrey Novakov; el portavoz del partido en la Comisión de Agricultura, Herbert Dorfman; y la eurodiputada y responsable del área de Agricultura en el PP, Carmen Crespo.

Rechazo a la nueva PAC

El 'popular' ha trasladado un documento consensuado con las organizaciones agrarias en el que el PP de Castilla-La Mancha "rechaza de pleno la nueva PAC". Un informe que insta a que el Parlamento Europeo a votar contra la nueva normativa.

"No podemos permitir que Castilla-La Mancha pierda el segundo pilar de la PAC, todo lo vinculado con el desarrollo rural. No vamos a aceptar ni un solo euro de recorte en esta política fundamental para dar rentabilidad a nuestro campo. Es absolutamente fundamental que la agricultura y la ganadería sigan teniendo un componente desde el punto de vista autonómico", ha explicado.

Para Núñez, el segundo pilar de la ayuda es fundamental en la región para asuntos como la incorporación de los jóvenes al campo, la supervivencia de la agricultura y la ganadería y para "tener una política de agua que garantice el futuro de la tierra".

"El PP es un gran partido que cree en nuestro campo y en nuestros pueblos. Está aquí para pedir que se rechace la nueva PAC y para entregar los documentos consensuados con las OPAS y con el sector, con el objetivo de que se vuelva a empezar", ha sentenciado.