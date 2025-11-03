El Gobierno regional anuncia un plan que movilizará 1.000 millones de euros en Innovación e Investigación

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha anunciado un aumento del 13 % en el presupuesto regional destinado a innovación, investigación y desarrollo tecnológico. Esta puesta en marcha del Plan Regional de Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico (PRINCET), que movilizará mil millones de euros hasta 2028.

Durante su visita al Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha (Itecam) en Tomelloso, Caballero ha destacado que el presupuesto de 2026 incluirá una partida de 59 millones de euros para impulsar la innovación y la investigación, lo que representa un incremento del 13 por ciento respecto al presupuesto de 2025 y el doble de lo que existía en 2015.

El vicepresidente ha subrayado que esta medida es "una apuesta firme por el futuro económico y tecnológico de la región".

El plan PRINCET prevé movilizar mil millones de euros entre 2025 y 2028, con una inversión conjunta pública y privada superior a 150 millones de euros anuales.

Fondos europeos

Caballero ha explicado que esta iniciativa permitirá que la aportación de la I+D+i al PIB regional alcance el 25 % en 2028. Además, ha destacado la importancia de los fondos europeos, subrayando que Castilla-La Mancha es la comunidad que mejor ejecuta los fondos de la UE, lo que ha permitido impulsar proyectos estratégicos en innovación y desarrollo.

Durante la visita a Itecam, el vicepresidente puso en valor la inversión de seis millones de euros destinada al centro, en parte procedente de fondos europeos, como un ejemplo del compromiso del Ejecutivo con el tejido industrial y tecnológico regional.

Demanda permanente

Caballero ha recordado que este proyecto responde a "una demanda permanente" de la anterior alcaldesa, Inmaculada Jiménez, cuya insistencia contribuyó a que el presidente García-Page lo priorizara.

Con estas medidas, el Gobierno regional reafirma su apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación, consolidando a Castilla-La Mancha como una región líder en la gestión eficiente de fondos y en la promoción de proyectos estratégicos de I+D+i.