Bruselas confirma que habrá tren Madrid-Lisboa en 2030 y alta velocidad en 2034 pero no despeja la duda de Toledo

La Unión Europea ha fijado los plazos definitivos para culminar la conexión entre Madrid y Lisboa por tren de alta velocidad. La Comisión Europea ha decidido sobre esta línea, cuyo trazado presenta paradas en Talavera de la Reina y Toledo, dos hitos principales: una conexión en tren convencional en 2030 que completará la distancia entre ambas capitales en cinco horas y la puesta en marcha de la alta velocidad en 2034 que reducirá el trayecto a las tres horas.

En el lado español, esta infraestructura recogida dentro del Corredor Atlántico, tiene todo su trazado proyectado a excepción de su paso por Toledo. En este sentido, hace pocos días tanto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, como el alcalde de la capital, Carlos Velázquez, avanzaban un acuerdo inminente con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para desencallar este tramo.

Cabe recordar que esta parte del proyecto salió a información pública hace poco menos de un año y posteriormente se abrió un plazo de alegaciones en el que tanto la administración local como la regional apostaron por una opción alternativa a la señalada por el Ministerio -Toledo Central- y no centralizar esta nueva línea en la actual estación de Santa Bárbara por el impacto que pudiera suponer en una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Según la nueva planificación dada a conocer por la UE, en la parte española del trazado, el tramo Plasencia-Talayuela estará en funcionamiento en 2028, mientras que de manera paralela se implantará el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) entre Badajoz y Plasencia a mediados de 2026, entre Plasencia y Talayuela a finales de 2028 y entre Badajoz y Elvas -ya en Portugal- antes de que termine 2028. Todas estas actuaciones abren la puerta a que se pueda llegar de Madrid a la frontera portuguesa en unas tres horas.

Mientras, en la vertiente portuguesa el calendario fija que el tramo Évora-Elvas-Caia esté terminado a finales de 2026 y el comienzo de la vía Poceirão–Bombel, a las afueras de Lisboa, a partir del primer semestre de 2026 para que pueda entrar en servicio a finales de 2029 para alcanzar este objetivo de unir las dos capitales por tren convencional en 2030.

Respecto a la puesta en marcha completa de la alta velocidad que ahora se aleja a 2034, el tramo Évora-Lisboa recoge importantes infraestructuras como un tercer puente sobre el río Tajo, una doble vía entre Évora y Caia, y el tramo Caia-Badajoz que todavía están en fase de estudio.

Unión Madrid-Talavera

Desde Castilla-La Mancha, la demanda más urgente sigue siendo una conexión directa y de calidad entre Talavera de la Reina y Madrid gracias a la electrificación de la vía actual. En este sentido, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue dando pasos para implementar la electricidad entre Illescas y Talayuela. La última novedad que hemos conocido ha sido la decisión de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de agilizar esta infraestructura sin necesidad de someterlo a una declaración de impacto ambiental para alcanzar el objetivo de completar la obra entre 2027 y 2028.

De esta manera, estos nuevos plazos avalados por la Comisión Europea son perfectamente compatibles con los ofrecidos al alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, en su reciente encuentro con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, de la puesta en marcha de la lanzadera antes de 2030.