CCOO rechaza el privilegio de los pensionistas frente a los jóvenes : "Es repugnante enfrentar a las generaciones"

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha reclamado un esfuerzo colectivo para "proteger y reforzar" el sistema público de pensiones, un pilar del bienestar que, según el responsable sindical, afronta el descrédito de quienes "quieren imponer una visión neoliberal" de la protección social a partir de un supuesto conflicto entre mayores y jóvenes.

"No puede haber una cosa más repugnante que enfrentar a las generaciones", ha subrayado Ortega. La revalorización de las pensiones y el mantenimiento de la riqueza de las cohortes más longevas coincide con las dificultades de la juventud para ahorrar y disfrutar de una vida autónoma. El análisis de CCOO disocia ambos fenómenos.

La idea de que los mayores detraen recursos que deberían nutrir a los jóvenes parte de "un argumento falaz en el que la extrema derecha está encontrando su caldo de cultivo", ha asegurado el responsable de CCOO en la región.

La sostenibilidad de las pensiones se ha incorporado al debate público. Los agentes sociales insisten en la importancia de la revalorización salarial como seguro para el futuro. Mejores sueldos para los trabajadores se traducen en subsidios más cuantiosos tras la jubilación.

Ortega ha participado en la presentación del Observatorio Social de las Personas Mayores, un estudio cuyas principales conclusiones se han analizado en la sede regional de CCOO.

Además de las pensiones, la investigación abunda en problemáticas como la dependencia y la esperanza de vida; además, se abordan dificultades derivadas del edadismo, la brecha digital, el maltrato a las personas mayores o la pobreza energética.

Las principales especificidades de Castilla-La Mancha son la cuantía media menor de la pensión (casi un 20 % más baja que la media española) y una esperanza de vida que sobrepasa el promedio nacional. En el caso de las mujeres, la esperanza de vida saludable, un indicador que se corresponde con un periodo libre de enfermedades tras los 65 años, se estira por encima de los 21 años.

Desde CCOO han planteado un refuerzo para la asistencia sanitaria pública, también un incremento del gasto en dependencia, desde el actual 0,7 % del PIB hasta "el 1,5 o el 2 % del PIB". Asimismo, han remarcado cómo la longevidad creciente "plantea desafíos" pendientes de resolver.

El estudio, además, ha desvelado que el nivel de renta influye en la calidad de vida de los mayores, una brecha económica que condiciona los últimos años de existencia de las personas con menores ingresos.

El futuro de Mahle

Más allá de la realidad de la tercera edad, Ortega también se ha referido al conflicto laboral en Mahle, una empresa de Motilla del Palancar (Cuenca). Según CCOO, los tres días de huelga han aflorado "un cambio de actitud" que anticipa un escenario menos desfavorable.

La intención del sindicato es que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la patronal resulte lo menos lesivo posible para los 550 trabajadores amenazados.

Además, Ortega ha augurado "futuro para la industria en la provincia de Cuenca y en Motilla", y ha solicitado compromiso público y privado para esta zona.