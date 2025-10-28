Toledo y Ciudad Real estarán en alerta por lluvias este miércoles: hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora

Una borrasca ha irrumpido este martes en la Península dejando frío y lluvias en buena parte de la geografía española. Una situación meteorológica que ha puesto en alerta amarilla este martes a Toledo y que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) extenderá al miércoles, sumando a Ciudad Real.

En Toledo, la comarca más afectada será la de los Montes de Toledo, donde podrían caer hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora. Asimismo, en la Sierra de San Vicente y el Valle del Tajo podrían acumularse hasta 15 litros en una hora.

En el caso de la provincia de Ciudad Real, la zona más afectada será la de los Montes del Norte y Anchuras, donde también se podrían alcanzar los 25 litros por metro cuadrado en una hora. Hasta 15 litros en una hora podrían caer en el Valle del Guadiana y en las Sierras de Alcudia y Madrona.

Previsión del miércoles

La Aemet ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha cielos cubiertos, así como brumas y bancos de niebla en zonas elevadas de la mitad norte.

Se esperan lluvias y chubascos generalizados, localmente fuertes en el oeste, que serán persistentes en la mitad oeste y en el nordeste. Pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso localmente notable, salvo en zonas altas. Las máximas sufrirán un descenso, salvo en el cuadrante sureste donde experimentarán pocos cambios; excepto el posible descenso notable que se dará en el oeste.

El viento del sur soplará flojo, aumentando a moderado en zonas altas y en el suroeste, donde girará al final a oeste.