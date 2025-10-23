Castilla-La Mancha bate récord histórico de pernoctaciones en septiembre: "Es destino turístico en España"

Castilla-La Mancha ha alcanzado un hito histórico en su sector hotelero durante el pasado mes de septiembre, consolidándose como la región líder en crecimiento de pernoctaciones en España.

Según los datos publicados hoy por la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, los hoteles de la región recibieron 242.663 viajeros, que realizaron 459.614 pernoctaciones, cifras que no solo suponen un récord absoluto para un mes de septiembre, sino también los máximos registrados en toda la serie histórica, sin importar el mes analizado.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que estos resultados reflejan "el mejor mes de toda la historia para el alojamiento hotelero en Castilla-La Mancha", con crecimientos interanuales que sitúan a la región a la cabeza del país: 11,4% más de viajeros y 22,5% más de pernoctaciones, el aumento más elevado de toda España.

Pero los récords no se limitan al número de visitantes o noches: septiembre ha sido también el mes con mayor grado de ocupación por plazas, mayor ocupación en fines de semana, mayor ocupación por habitaciones, y el mejor dato de rentabilidad (RevPAR) de toda la serie histórica.

Atractivo creciente

Además, la estancia media alcanzó su nivel más alto para un mes de septiembre, un indicador que refleja tanto la calidad de la oferta hotelera como el atractivo creciente de la región como destino turístico.

El comportamiento positivo se extiende a nivel provincial. Albacete y Guadalajara lideran el crecimiento en España tanto en viajeros como en pernoctaciones.

Albacete registra un incremento interanual del 23,7% en viajeros y un sorprendente 55,5% en pernoctaciones, mientras que Guadalajara ocupa el segundo puesto en ambas variables, con subidas del 20,8% y 22,6%, respectivamente.

Ciudad Real y Toledo también destacan: Ciudad Real se sitúa octava en crecimiento de viajeros y quinta en pernoctaciones, mientras que Toledo es décima en llegadas de ocupantes y cuarta en noches hoteleras, consolidando así el buen comportamiento de toda la región.

Año récord

Los resultados de septiembre refuerzan la tendencia positiva acumulada durante 2025. En los nueve primeros meses del año, Castilla-La Mancha ha superado los 1,8 millones de viajeros alojados y los 3,2 millones de pernoctaciones, con aumentos del 4,7% en viajeros y del 5,8% en noches hoteleras respecto al mismo periodo del año anterior.

En comparación, en el conjunto de España, los viajeros crecieron solo un 1,4% y las pernoctaciones un 0,8%, lo que sitúa a la región como una de las comunidades autónomas más dinámicas del país en el sector turístico.

Liderazgo provincial

El liderazgo provincial también se mantiene en el acumulado anual. Guadalajara se posiciona como la provincia con mayor crecimiento en pernoctaciones de toda España (+15,5%), seguida de Albacete y Toledo dentro del top diez. En llegadas de viajeros, Albacete ocupa el tercer puesto nacional, Guadalajara el cuarto y Ciudad Real el séptimo.

"Castilla-La Mancha no solo bate récords históricos, sino que consolida su posición como destino turístico de referencia en España", ha asegurado Patricia Franco.

Ocupación

La combinación de crecimiento en ocupación, rentabilidad y estancia media refleja una oferta hotelera diversificada y atractiva, capaz de atraer tanto a turistas nacionales como internacionales.

Con estos resultados, el sector hotelero de Castilla-La Mancha proyecta un cierre de año con cifras históricas, confirmando la consolidación de la región como un destino turístico sólido y en plena expansión.