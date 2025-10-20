Tolón niega tener más datos sobre la 'guerra sucia' en el PSOE que denuncia Page: "No me consta"

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha negado tener más información sobre la acusación de 'guerra sucia' y espionaje dentro del PSOE denunciada por el presidente regional, Emiliano García-Page, durante el Debate del Estado de la Región celebrado la semana pasada.

La historia radica en la denuncia de Page, el viernes 17, de que un "subdelegado" del Ejecutivo central estaba buscando "cosas sucias" sobre él en una presunta maniobra interna del partido. Tolón ha manifestado: "No me consta que ningún subdelegado, ni desde ninguna Subdelegación de Castilla-La Mancha, se haya investigado a nadie".

A preguntas de los medios de comunicación, Tolón ha reiterado su postura en varias ocasiones, manteniéndose en la misma línea: "Me reitero, no me consta como delegada". También ha destacado "el magnífico trabajo que hacen los subdelegados del Gobierno en Castilla-La Mancha y en toda España."

En un gesto hacia el presidente regional, conocido por sus críticas a la dirección nacional del partido, la socialista ha hablado sobre su honradez. "Todo mi respeto al presidente de la Junta, del que no creo que nadie pueda cuestionar su honradez después de tantos años," ha sentenciado.

Finalmente, la socialista ha desvelado que no presenció el momento exacto de la denuncia en el debate. "No vi esta parte, solo lo que sacaron los medios de comunicación", ha respondido al ser preguntada por la valoración que hace de la denuncia del barón socialista.