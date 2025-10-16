Los 15 pueblos aspirantes a convertirse en 'El Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha 2025': así puedes votar

La novena edición del popular concurso de la televisión autonómica de Castilla-La Mancha Media (CMM), 'El Pueblo Más Bonito de CLM' ya tiene fecha de inicio. La carrera por encontrar el municipio con más encanto de la región comenzará su andadura el próximo miércoles 22 de octubre.

Un total de 15 localidades, tres por cada provincia, competirán por el prestigioso galardón y por convertirse en el escenario de las 'Campanadas de Fin de Año' de CMM para dar la bienvenida a 2026.

La presentadora Mariló Leal y su equipo recorrerán cada rincón de los pueblos candidatos para mostrar a los espectadores de la cadena de televisión autonómica su patrimonio, sus tradiciones, su entorno natural y la hospitalidad de sus vecinos.

Logo del concurso. CMM

Los aspirantes a convertirse en 'El Pueblo Más Bonito de CLM' son los siguientes:

Provincia de Albacete: Casas de Ves, La Recueja y Salobre.

Casas de Ves, La Recueja y Salobre. Provincia de Toledo: Los Yébenes, Nombela y Pelahustán.

Los Yébenes, Nombela y Pelahustán. Provincia de Guadalajara: Berniches, Castejón de Henares y Chillarón del Rey.

Berniches, Castejón de Henares y Chillarón del Rey. Provincia de Ciudad Real: Daimiel, Guadalmez y Membrilla.

Daimiel, Guadalmez y Membrilla. Provincia de Cuenca: Huélamo, Olivares del Júcar y Torrubia del Campo.

Al igual que en otras ediciones, el público podrá votar por su candidato favorito a través de la página web del concurso. El programa podrá seguirse tanto en la emisión de televisión regional como a través de la plataforma digital gratuita CMMPlay y las redes sociales.