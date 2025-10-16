Page vincula la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria a que se apruebe una nueva financiación autonómica

Emiliano García-Page durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región. Javier Longobardo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha situado este jueves seguir trabajando por la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria como uno de los compromisos que cumplirá su Gobierno, pero no ha ofrecido fecha concreta para su reactivación y ha dejado claro que en todo caso dependerá de que salga adelante el nuevo modelo de financiación autonómica.

"Vamos a llegar a cumplir, pero con la financiación correcta. Dependemos de la financiación autonómica. Al que quiera le echamos las cuentas", ha afirmado durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, en el que ha advertido de que la propuesta del PP de restaurar de inmediato la carrera "para los 80.000 sanitarios significaría el despido de miles de profesionales, la paralización de la compra de tecnología y la ralentización del servicio".

Page ha recordado que fue precisamente el PP, durante su etapa de Gobierno en Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015, quien suprimió "de un plumazo" la Carrera Profesional Sanitaria, y ha subrayado que su Ejecutivo trabaja para recuperar ese derecho "con sentido común, responsabilidad y recursos suficientes".

El presidente ha reivindicado que la sanidad castellanomanchega es hoy "más sólida, más moderna y mejor dotada que hace una década", y ha subrayado que la exigencia del sistema se ha multiplicado tras la pandemia. "Después del covid la exigencia sanitaria se ha multiplicado por tres o por cuatro. No es hoy peor que antes del covid ni peor que la de hace 10 años. Puede ir a más, sí, pero con medida, inteligencia y sentido común. No a golpe de mitin ni de demagogia", ha advertido.

En su discurso, Page también ha anunciado una ambiciosa batería de medidas sanitarias que se desplegarán entre 2025 y 2026, con el objetivo de reforzar la red pública de salud y situar a Castilla-La Mancha "en la vanguardia tecnológica y asistencial del país".

En primer lugar, ha avanzado la presentación del Plan Regional contra el Cáncer de Castilla-La Mancha, actualmente en su fase final de diseño. Este plan tendrá como claves las nuevas terapias, la detección precoz, el uso de inteligencia artificial en el diagnóstico, el seguimiento de los pacientes supervivientes y la equidad en el acceso a los tratamientos.

El presidente ha destacado también el esfuerzo inversor en prevención y diagnóstico precoz, con 548.000 personas citadas en programas de detección de cáncer de mama, colon y cérvix, un incremento del 56 % en la inversión contra el cáncer respecto a la etapa del PP y la incorporación de 13.000 profesionales más al sistema sanitario. Ha adelantado, además, que el primer Plan de Prevención de Cáncer de Pulmón "va por buen camino".

La lucha contra el cáncer contará además con una inversión tecnológica pionera: el Hospital Universitario de Toledo pondrá en marcha un PET-Resonancia, un equipo de diagnóstico de vanguardia valorado en más de 11 millones de euros, del que "solo tres hospitales en toda España disponen".

Obras

En materia de infraestructuras, Page ha confirmado que durante 2026 estarán terminadas y en funcionamiento las obras del nuevo Hospital de Puertollano y la segunda fase del Complejo Hospitalario de Albacete. Ese mismo año se completará la conexión de los edificios del Hospital de Guadalajara, con 3.000 nuevos metros cuadrados construidos, y dará comienzo la ampliación del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

También ha anunciado la instalación de nueva tecnología en el Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) de Talavera de la Reina, que permitirá detectar hasta 36 enfermedades mediante la prueba del talón en recién nacidos en 2026 y 41 en 2027.

En paralelo, seis nuevos centros de salud abrirán sus puertas en los próximos meses en Alcoba de los Montes, Cabanillas del Campo, Bargas, Albacete zona 3, Los Valles de Guadalajara y Manzanares 2.

Page ha avanzado además que el Gobierno regional planteará ocho nuevas áreas sanitarias en Ciudad Real, Torrejón del Rey, Alovera, Pioz, Los Valles (Guadalajara), Illescas, Yuncos y Seseña-Quiñón, con el fin de acercar los servicios de salud a los ciudadanos.