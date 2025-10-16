Castilla-La Mancha prepara alegaciones a la planificación eléctrica 2030 para defender sus demandas industriales

La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha trabaja ya en las alegaciones que presentará a la propuesta de planificación eléctrica 2030 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

El objetivo es que el documento recoja todas las demandas de la comunidad autónoma y garantice su pleno desarrollo industrial.

Así lo ha avanzado la consejera Mercedes Gómez, durante su intervención en el XII Foro Solar de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

Gómez ha reconocido que la propuesta ministerial incluye infraestructuras que podrían multiplicar por tres las inversiones de la región, con la construcción de 15 nuevas subestaciones eléctricas, pero ha subrayado que "no es suficiente".

Crecimiento industrial

Esto es debido a que el objetivo del Ejecutivo autonómico es garantizar el crecimiento de los desarrollos industriales en la que ha definido como "la cuarta región más industrializada del país", con un 22,7 % del Producto Interior Bruto vinculado al sector.

La consejera ha insistido en que Castilla-La Mancha quiere seguir avanzando en su autonomía energética, ya ha puesto en valor los más de 200 millones de euros movilizados a través de fondos europeos para incentivar la transición energética.

Potencia renovable

Según ha señalado, estas ayudas "están dando sus frutos", con una región que se sitúa 20 puntos por encima de la media española en potencia renovable instalada y donde el autoconsumo ha crecido un 30 % en el último año, alcanzando más de 45.000 instalaciones.

Gómez también se ha referido al Real Decreto de Inversiones, valorando de forma positiva que sean las comunidades autónomas quienes den el visto bueno a los proyectos energéticos, ya que esto permitirá que "las áreas rurales tengan también acceso a una energía limpia y más económica".

Energías

Por último, ha destacado la implicación de Castilla-La Mancha en el desarrollo de las energías renovables, y ha recordado que Albacete cuenta con una de las pocas Oficinas de Transformación Comunitaria operativas en España, cuyo objetivo es apoyar proyectos de energía comunitaria y renovable. Esta oficina, ha dicho "Ya impulsa importantes iniciativas en áreas industriales, incluidas las comunidades energéticas".