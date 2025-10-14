Las Cortes de Castilla-La Mancha reanudan las visitas este sábado con una nueva jornada de puertas abiertas

El Salón de Plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Las Cortes de Castilla-La Mancha vuelven a abrir sus puertas a la ciudadanía. Este sábado 18 de octubre, a las 11:00 horas, el Parlamento regional celebra una nueva jornada del programa 'Cortes Abiertas', que se reanuda tras el parón de verano.

La actividad, impulsada por la Presidencia de las Cortes Regionales que dirige el socialista Pablo Bellido, ofrece la oportunidad de recorrer el edificio del antiguo Convento de San Gil en Toledo y conocer de cerca la historia, el patrimonio y la actividad parlamentaria de la institución.

La visita es gratuita y requiere inscripción previa a través del correo puertasabiertas@cortesclm.es o del teléfono 925 259 807.

El itinerario incluye un recorrido por los espacios más emblemáticos del Parlamento, como el Salón de Plenos —instalado en la antigua iglesia del convento—, las salas de comisiones, la biblioteca y la terraza del edificio de grupos, con una panorámica privilegiada sobre el río Tajo.

Entre los atractivos de la visita figuran un ejemplar de lujo de la Constitución Española y una reproducción del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Más de 7.000 visitantes

El programa 'Cortes Abiertas' ha recibido ya a más de 7.000 visitantes en la primera mitad de la legislatura, entre jornadas abiertas y visitas concertadas para grupos cerrados como escolares, asociaciones o colectivos universitarios.

Solo en lo que va de mandato se han desarrollado 132 visitas guiadas y 16 jornadas de puertas abiertas.