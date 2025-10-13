Núñez promete recuperar la carrera profesional sanitaria como primera medida si gobierna Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado este lunes que la primera medida que aprobará en su primer Consejo de Gobierno si llega a la Presidencia de la Junta será la recuperación e implementación de la carrera profesional sanitaria.

Núñez ha realizado este anuncio durante un encuentro con el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha, en el que ha querido reconocer el papel de los profesionales sanitarios "como la voz, más legítima de quienes conocen la realidad del sistema y aportan soluciones reales para mejorarlo".

En su intervención, ha subrayado que la carrera profesional "es de justicia con nuestros profesionales y fundamental para garantizar un sistema sanitario moderno, estable y eficaz".

El líder del PP castellanomanchego ha expresado su apoyo al nuevo Estatuto de la Profesión Médica impulsado por la Confederación Sindical, que considera "una herramienta clave para reconocer laboralmente a los sanitarios y mejorar la atención que reciben los pacientes".

Sanidad pública

Además, ha avanzado que en el próximo Debate sobre el Estado de la Región defenderá un bloque de propuestas centradas en fortalecer la sanidad pública, entre ellas el aumento de plantillas, la estabilidad laboral, la modernización de la atención primaria y la reducción de las listas de espera.

"Es vital que nuestros médicos y enfermeros tengan estabilidad desde el primer día, que puedan desarrollar una carrera profesional completa dentro del Sescam y que se sientan reconocidos. Solo así podremos retener talento y ofrecer una sanidad pública de calidad", ha afirmado Núñez, que ha insistido en que la sanidad será "una prioridad absoluta" en su futuro Gobierno.

NÚÑEZ Y SINDICATO MÉDICO. PP CLM

Por su parte, el presidente del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha, Jorge Curiel, ha advertido sobre la grave situación que vive la sanidad regional, señalando que "tras dos jornadas de huelga con un seguimiento mayoritario no se ha producido ninguna mejora ni propuesta seria sobre la mesa".

Situación límite

Curiel ha lamentado que el sistema se encuentra en "una situación caótica, con listas de espera inaceptables y pacientes que sufren patologías graves sin ser atendidos", denunciando que "los profesionales están al límite y cada día hay más agresiones a médicos".

El dirigente sindical ha afirmado tajantemente que los sanitarios "no pueden seguir trabajando así, ya que no somos ganado ni vamos a aceptar estas condiciones" y ha reclamado "más recursos, más médicos y mejores tiempos de atención".

Renuncia

Finalmente, Curiel ha señalado que el sindicato está "a la espera de que el presidente Page nos reciba para escuchar nuestras propuestas con la verdad y la honestidad por delante".

Según ha dicho, "cada día más médicos renuncian a su plaza pública y se marchan fuera, y esto solo podrá cambiar con voluntad política real, como la que hoy ha expresado Paco Núñez".