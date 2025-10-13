La dana 'Alice' trae lluvias y tormentas a Castilla-La Mancha: AEMET ha activado la alerta en estas zonas

Toda Castilla-La Mancha se encuentra este lunes en alerta amarilla ante la previsión de chubascos y tormentas derivados de la dana 'Alice'. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los fenómenos más intensos se produzcan esta tarde en las provincias de Guadalajara y Cuenca.

Esta borrasca descargó con fuerza en el este peninsular y Baleares. En algunas zonas de la provincia de Alicante se superaron los 100 litros por metro cuadrado dejando graves inundaciones.

Cuenca y Guadalajara serán las zonas más afectadas de la región este lunes por esa inestabilidad que podría venir acompañada de granizo aunque no será tan intensa como en el Levante. En áreas como la Serranía de Cuenca los chubascos podrían descargar entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora.

13/10 11:36 Avisos activos hoy y mañana en Castilla-La Mancha por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Asimismo, en la Serranía de Guadalajara, Parameras de Molina y la comarca de Hellín y Almansa se espera una precipitación acumulada de 15 mm en una hora. En el resto de la comunidad, los chubascos serán más dispersos y se irán disipando a lo largo del día.

Desde el portal de pronóstico meteorológico, Meteored, afirman que aunque la Aemet haya nombrado al fenómeno 'Alice' como una dana, "técnicamente se trata de una depresión en altura o gota fría, ya que no está completamente aislada de la corriente en chorro polar".

Cuenca seguirá bajo aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas que podrán ir acompañadas de granizo y de rachas fuertes. En el resto del territorio predominarán los intervalos nubosos. Las mínimas se situarán entre 9 ºC y 12 ºC, mientras que las máximas ascenderán ligeramente hasta los 26 ºC en Toledo, 24 ºC en Ciudad Real y Cuenca, 23 ºC en Albacete y 22 ºC en Guadalajara.

El miércoles no se descarta alguna precipitación dispersa por la tarde en zonas altas del tercio este. En la Mancha y en el este de Albacete se formarán brumas y nieblas dispersas. Las temperaturas sufrirán pocos cambios con respecto al martes.

Los cielos nubosos cubrirán una gran parte de Castilla-La Mancha el jueves. Durante las horas centrales es probable que se formen lluvias débiles en las zonas de montaña de la provincia de Albacete. Las mínimas subirán varios grados hasta llegar a los 14 grados en Albacete, 12 en Cuenca y Ciudad Real, 11 en Toledo y 9 en Guadalajara. Por su parte, los termómetros registrarán 27 ºC de máximas en Toledo, 25 ºC en Guadalajara y Ciudad Real, 23 ºC en Cuenca y 22 ºC en Albacete.

Fin de semana

Durante el fin de semana se prevé el paso de una masa de aire subtropical por el sur de la Península y el área mediterránea. Este fenómeno traerá a Castilla-La Mancha un temporal de chubascos durante la tarde del sábado en el oeste de Toledo y Ciudad Real que se intensificará y se extenderá por toda la región a lo largo del domingo. Las mínimas continuarán entre los 8 y 12 grados al igual que las máximas que seguirán en torno a los 23/24 y 25 grados.