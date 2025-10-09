La CNMC investiga posibles repartos fraudulentos en los contratos del transporte escolar de Castilla-La Mancha

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación por "posibles acuerdos y prácticas concertadas en el reparto de licitaciones" del servicio de transporte escolar sacadas a concurso por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Según ha informado la CNMC en un comunicado, los días 6 y 8 de octubre fueron inspeccionadas las sedes de varias entidades operativas en el sector como "paso preliminar antes de la posible apertura de un expediente sancionador".

Este organismo advierte que los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), que puede conllevar multas de hasta el 10 % del volumen de negocio total de las empresas.

La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC por la gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el funcionamiento de los mercados, aseguran desde el organismo regulador de los mercados.

Programa de clemencia

La CNMC ha recordado que cuenta con el programa de clemencia, que permite a las empresas y asociaciones que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten pruebas que ayuden a detectarlo.



También permite a las empresas que aporten información con un valor añadido significativo, una vez iniciada la investigación, beneficiarse de una reducción de la multa.



Las empresas solicitantes de clemencia quedan excluidas de la prohibición de contratar con el sector público establecida en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para los sancionados por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia.



El regulador dispone, asimismo, de una plataforma online de colaboración ciudadana para detectar cárteles -Sistema de Informantes de Competencia Anónimos (SICA)-, que permite informar de forma anónima sobre prácticas anticompetitivas, como acuerdos entre empresas para fijar precios u otras condiciones comerciales, o para repartirse mercados, clientes o licitaciones.