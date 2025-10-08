La dana Alice pondrá en alerta a Ciudad Real y Albacete este jueves por lluvias fuertes y tormentas de granizo

La dana Alice pondrá este jueves a dos provincias de Castilla-La Mancha en alerta amarilla por lluvias y tormentas. Además, el aviso que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles se mantendrá hasta las 6 horas de la madrugada del jueves.

En Albacete, la alerta arrancará a las 9 horas de la mañana y afectará a la zona de Alcaraz y Segura y a la comarca de Hellín y Almansa. Se esperan precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas de granizo.

El aviso amarillo comenzará a las 11 horas en Ciudad Real, donde se esperan tormentas y lluvias de hasta 15 litros en una hora en la zona de la Sierra de Alcudia y Madrona.

Meteocam

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha activado a las 16 horas de este miércoles el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) en las provincias de Cuenca y Albacete.

Desde su activación, hasta las 20 horas de la tarde el Servicio de Emergencias 112 solo ha registrado dos incidencias. En la provincia de Cuenca la incidencia se ha registrado en Talayuelas, donde se ha ido la luz y la cobertura en el centro de salud.

En Albacete, la incidencia ha sido provocada por la caída de una rama a causa de la lluvia en el Paseo de Circunvalación.

Previsión del jueves

Para el jueves, la Aemet ha anunciado intervalos de nubes medias y altas con nubosidad de evolución en las horas centrales. En Albacete, intervalos de nubes bajas matinales y vespertinas que irán acompañados de nieblas aisladas en zonas altas.

Habrá chubascos y tormentas, más frecuentes, probables e intensas en la mitad sur y por la tarde y que, en las zonas de montaña del sur de Ciudad Real y de Albacete, pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en las zonas de montaña y registrarán cambios ligeros en el resto. Las temperaturas máximas irán en descenso. Los vientos soplarán flojos de componente este.