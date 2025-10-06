Un pueblo de Castilla-La Mancha marca la séptima temperatura más baja de España: casi -1 grado

Con el 'Veranillo de San Miguel' dando sus últimos coletazos en Castilla-La Mancha, un pueblo de Guadalajara ha registrado la primera helada del año, con temperaturas bajo cero. Se trata de Molina de Aragón que este lunes ha registrado la séptima temperatura más baja de toda España.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el municipio guadalajareño ha alcanzado los -0,8 grados a las 8.10 horas de la mañana de este lunes.

Molina de Aragón forma parte del conocido como "triángulo del hielo", junto a Teruel y Calamocha -ambas localidades en Aragón-. Esto es debido a su geografía, que favorece la entrada de masas de aire ártico y polar continental, especialmente por el norte, donde no hay barreras naturales que impidan su paso. Una vez dentro del valle, el aire frío queda retenido.

Estas condiciones generan un efecto conocido como "pantano de aire frío". Las noches despejadas potencian el enfriamiento radiactivo y, si el suelo está cubierto de nieve, el aire en contacto con él se vuelve aún más frío, denso y pesado. Este aire se estanca en la zona hasta que se produce un cambio en la circulación atmosférica.

Uno de los episodios más extremos tuvo lugar el 17 de diciembre de 1963, cuando la estación de Calamocha-VOR (Teruel) registró -30 grados y en Molina de Aragón se alcanzaron los -28 grados. La Aemet reconoció esta fecha como el día con la temperatura más baja registrada en una zona habitada de España.

Previsión del lunes

La Aemet ha previsto para este lunes en Castilla-La Mancha cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En Albacete, centro y sur de Cuenca habrá intervalos de nubes bajas que se disipan totalmente durante la tarde.

Se dará alguna precipitación débil dispersa por la mañana en el sur de Albacete que será más probable en la Sierra de Alcaraz.

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios en Albacete e irán en descenso en el resto. Las máximas irán en descenso en el sureste de Cuenca y en Albacete, en aumento en Guadalajara y con pocos cambios en el resto.

Soplarán vientos flojos de componente este, con algún intervalo moderado.