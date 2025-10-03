Los fondos europeos EDIL regarán con 142 millones las ciudades y pueblos de Castilla-La Mancha: Toledo se queda fuera

El Ministerio de Hacienda ha publicado en el BOE la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos sobre la convocatoria de ayudas del Plan EDIL, enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al periodo 2021-2027 y destinadas a las Entidades Locales que recoge la concesión de 142 millones de euros para Castilla-La Mancha.

Según este documento, las principales ciudades y pueblos de Castilla-La Mancha serán beneficiarios de los 16 proyectos concedidos a excepción de Toledo, que aparece en "reserva" por "puntuación insuficiente".

Las ciudades que más dinero van a recibir son Ciudad Real, Albacete, Guadalajara y Talavera de la Reina con un total de 12,1 millones de euros cada una.

Por detrás aparecen Cuenca, Puertollano, Almansa, Tomelloso, Villarrobledo e Illescas, con una concesión de 9,1 millones de euros.

Por su parte, Seseña recibirá 8,5 millones de euros y Azuqueca de Henares 6,2. Cierran el reparto Manzanares, Cabanillas del Campo, La Roda y Ocaña con poco más de 6 millones de euros.

Fuera de la asignación

Los tres municipios que se quedan fuera de este reparto por "puntuación insuficiente" y aparecen en reserva son, además de Toledo, Valdepeñas y Alcázar de San Juan.

Según la resolución, estas ciudades podrían optar a fondos si algún beneficiario actual renuncia o no ejecuta el importe adjudicado.

En cuanto a las no seleccionadas, quedan fuera por no alcanzar la puntuación mínima exigida de 50 puntos. En el caso de Castilla-La Mancha se trata de Hellín, Tarancón, Quintanar de la Orden, El Casar, Yuncos, Sonseca, Madridejos, Fuensalida, Yepes, Bargas y Torrijos además de un proyecto presentado por la Diputación de Toledo para Talavera de la Reina.

Criterios de selección

Según ha recordado la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, las ciudades que se han postulado a estas ayudas han tenido que elaborar una Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) para identificar los principales desafíos a los que se enfrenta a medio plazo (sociales, económicos, ambientales o demográficos, entre otros) y abordarlos desde un modelo de ciudad integrado, contando con la participación e implicación de los actores locales.

A partir de esa Estrategia, los municipios han presentado un Plan de Actuación Integrado (PAI) para concretar el ámbito de actuación a financiar por la ayuda. Dicho Plan recoge el programa de implementación con los proyectos a ejecutar, su enfoque integrado, detalle presupuestario y resultados previstos.

En las convocatorias de estas ayudas EDIL se establecieron más de 40 ámbitos de intervención en torno a digitalización y dinamización económica local, eficiencia energética, prevención del cambio climático, economía circular, recursos hídricos, movilidad urbana sostenible, inclusión social o patrimonio urbano, cultural y turístico, entre otros.

"La convocatoria se ha resuelto teniendo en cuenta criterios como la planificación integrada y la capacidad transformadora de los proyectos. También la gobernanza, la participación y la capacidad administrativa y financiera, así como, el grado de madurez y viabilidad de los proyectos y la complementariedad y sinergias con otros programas. Los proyectos podrán ejecutarse hasta el año 2029", señalan.