Castilla-La Mancha entregará sus medallas al Mérito Cultural el próximo 10 de octubre: todos los galardonados

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado las 14 medallas al Mérito Cultural y dos menciones especiales que se entregarán el próximo 10 de octubre en Casas Ibáñez (Albacete). Entre los galardonados hay nombres como Tony Isbert, la librería Serendipia o el programa 'Actuamos en Patrimonio'.

La consejera portavoz, Esther Padilla, ha destacado que se trata de galardones que reconocen "la trayectoria de artistas regionales en distintas áreas, y que suponen una promoción y difusión del patrimonio cultural de la región".

"Este año serán 14 las medallas junto a dos menciones especiales, una de ellas a título póstumo para el actor Tony Isbert, cuyos restos reposan en Tarazona de la Mancha (Albacete), por su contribución al arte dramático, por ser embajador cultural de Castilla-La Mancha y por su constante defensa del patrimonio escénico español", ha expresado.

Asimismo, ha detallado que la segunda mención especial es para el proyecto que ha rehabilitado en Almagro (Ciudad Real) el palacio de los marqueses de Torremejía, donde se ha recuperado un patio renacentista o las salas con pinturas murales del siglo XIX.

"Los premiados son una muestra perfecta de lo bien que se hacen las cosas en Castilla-La Mancha", ha expresado.

14 medallas

Las 14 medallas al Mérito Cultural que entregará la Junta de Castilla-La Mancha este año serán:

- Cultura joven para menores de 35 años: para el bailarín albaceteño Ismael Olivas.

- Conservación y difusión del patrimonio inmaterial: para la Asociación de Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra (Albacete).

- Artes plásticas: para el creador albaceteño José Luis Serzo.

- Investigación y patrimonio cultural: para el Instituto de Estudios Manchegos de Ciudad Real.

- Artes escénicas: para la Asociación Cultural 'Veleta roja' de Ciudad Real.

- Cómic y artes gráficas: para la librería Serendipia de Ciudad Real.

- Mecenazgo y promoción de la cultura: para el programa 'Actuamos en Patrimonio' de la Diputación de Cuenca.

- Música: para la Asociación Musical Moteña de Mota del Cuervo (Cuenca).

- Rehabilitación y difusión del patrimonio material: para el Ayuntamiento de Saelices de la Sal (Guadalajara).

- Creación literaria y edición: para Aache Ediciones de Guadalajara.

- Fomento de la lectura: para la biblioteca pública de Ugena (Toledo).

- Cine: para los Premios Pávez de Talavera de la Reina (Toledo).

- Arte digital: para el espectáculo 'Lumina Catedral de Toledo'.

- Proyectos culturales inclusivos: para la ONCE por su iniciativa 'Proyectos culturales'.