Paco Núñez suscribe el acuerdo sobre inmigración del PP: "Debe ser ordenada, legal y culturalmente integradora"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido la necesidad de que en España se fomente "una inmigración ordenada, legal y culturalmente integradora". Así lo ha expresado desde Murcia, donde ha acudido a la firma de la Declaración de la Región junto al resto de presidentes autonómicos 'populares' y del presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

"El PP defiende con claridad que España debe ser dueña de sus fronteras y decidir quién entra y quién no entra en nuestro país", ha expresado.

Según el líder 'popular', "los inmigrantes que llegan a trabajar, con un contrato, con la voluntad de aportar al enriquecimiento colectivo de España, deben tener plenamente reconocidos sus derechos y participar como uno más en nuestra sociedad. Quienes lleguen para delinquir deben ser expulsados de manera automática".

Al respecto, ha opinado que "la integración debe basarse en el esfuerzo y en el reconocimiento laboral" y ha rechazado que los subsidios se conviertan "en un modo de vida".

"Los apoyos sociales deben ser una ayuda temporal, un paso previo para incorporarse al mercado de trabajo, porque es el esfuerzo colectivo lo que nos permitirá levantar Castilla-La Mancha y España", ha asegurado.

Para terminar, ha opinado que, con la Declaración de la Región de Murcia, el PP ha dejado claros sus "principios" en materia de inmigración: "Orden, legalidad, integración a través del trabajo y tolerancia cero con la delincuencia".