Las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban el techo de gasto y activan el reloj de los presupuestos 2026

Un momento de la intervención del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en las Cortes regionales.

La mayoría del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado en solitario el límite de gasto no financiero para 2026 -conocido comúnmente como techo de gasto-, primer paso en la confección de la Ley de Presupuestos que el Gobierno regional pretende aprobar antes de final de año con el objetivo de que puedan entrar en vigor el 1 de enero.

Durante su intervención, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, había emplazado a PP y Vox a apoyar un techo de gasto que asciende a 9.000 millones, un 8,2 % más que en 2025 y que recoge un aumento de 686 millones de euros.

"Este aumento no supondrá, en ningún caso, un incremento de impuestos; sino todo lo contrario”, ha reivindicado el consejero, quien ha subrayado que se han marcado es el déficit cero y un mayor impulso a los servicios públicos fundamentales.

En este sentido, ha señalado que el objetivo es “seguir reduciendo la carga de intereses”, lo que ha permitido un ahorro de 170 millones, que se han destinado a reforzar los servicios públicos fundamentales.

En este punto ha señalado, la importancia de la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno central, que supondría para Castilla-La Mancha "una reducción de 4.972 millones, equivalente al 36,5 % de los prestamos mantenidos con el FLA" y un ahorro de 760 millones en intereses para los próximos años.

Un presupuesto equilibrado, que según ha indicado el consejero, va a ser “compatible con la congelación, incluso la reducción de la presión fiscal”, de acuerdo con el compromiso adquirido con los agentes sociales hace diez años.

Estas cuentas, ha agregado, permitirán afrontar "prioridades y compromisos adquiridos con la ciudadanía”, como "fortalecer la cohesión social con la consolidación del Estado del Bienestar; contribuir al crecimiento económico, mediante el impulso de la actividad empresarial; hacer frente al reto demográfico, como uno de los ejes transversales de la política presupuestaria y favorecer la sostenibilidad y la competitividad regional desde la transición ecológica y la transformación digital".

Un momento de la intervención del consejero.

Ruiz Molina ha afirmado que este techo de gasto se aprueba en un contexto de estabilidad política e institucional y crecimiento económico sostenido en Castilla-La Mancha que se prevé que continúe en 2026 y 2027, como ha respaldado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Magnitudes principales

El consejero ha recordado que este límite de gasto no financiero comprende el gasto máximo en el que se puede incurrir a lo largo del próximo ejercicio, financiado con los ingresos propios que se esperan obtener en 2026, y que provienen del Sistema de Financiación Autonómica, de los tributos propios o cedidos que se gestionan desde la Administración autonómica, de las transferencias de otras administraciones o del endeudamiento, que no es el caso para este año.

En esta misma línea, ha precisado que los ingresos propios de carácter no financiero ascienden a 9.117 millones, variando con respecto al anterior ejercicio en un 10,5 %. De esta cifra ha remarcado que el 85,7 % son los ingresos que le corresponden a Castilla-La Mancha provenientes del sistema de financiación vigente.

Un "elevado" porcentaje que desde su punto de vista pone de manifiesto la importancia que tiene para la región “abordar de manera urgente la reforma del sistema de financiación autonómica”, reclamado por el presidente García-Page desde 2015.

Mientras, el otro 14,3 % está constituido por el resto de los ingresos de carácter no financiero, para los que se ha estimado un crecimiento superior al 31 %.

Un importante incremento, que según ha señalado, está motivado por dos factores; el primero, lo presupuestado que correspondería a la región por el reparto del impuesto a la Banca en función del PIB de cada comunidad, unos 60 millones, un criterio “injusto e insolidario, que hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional”; y la segunda, lo que se estima que se ha recaudado por la alta ejecución del Programa Operativo FEDER 2021-2027, en un importe superior a los 200 millones de euros.

Y ha concluido señalando que, si se eliminan estos dos conceptos, la previsión de crecimiento medio sería del 3,5 % en el resto de las partidas de ingresos, pero siempre dentro del criterio de “prudencia” en las estimaciones.

Reacciones de los grupos

La diputada del PSOE Silvia Fernández, ha aplaudido que estos 9.000 millones de euros se utilicen "para crecer, no para retroceder" y supongan un techo de gasto que "refleja la seriedad en lo económico y la sensibilidad en lo social" como "un ejemplo de responsabilidad financiera" que va a permitir a Castilla-La Mancha "mirar al futuro con seguridad y con paso firme".

De su lado, el parlamentario del PP Santiago Serrano ha apuntado que desde 2015 hasta la actualidad el techo de gasto ha tenido "un incremento brutal" y, sin embargo, "tenemos una realidad malograda que se plasma en todas las áreas" y ha apuntado que también el año pasado el Gobierno regional dijo que mantendría la congelación de la prisión fiscal, pero aprobó el canon del agua.

Por último, el diputado de Vox Francisco Cobo ha dicho que los datos económicos "reflejan una realidad muy distinta de la que nos cuentan", que Castilla-La Mancha se encuentra "en una clara desaceleración para 2026" y ha criticado una política fiscal "a base de subidas" y un límite de gasto no financiero que, a su juicio, tendrá "una repercusión negativa" sobre la ciudadanía, como consecuencia de lo que serán "unos malos presupuestos"