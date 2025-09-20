El PP critica los "anuncios vacíos" de Page: "Ha perdido la perspectiva de su región"

La diputada del Partido Popular de Castilla-La Mancha, María Gil, ha lamentado los "anuncios vacíos" de Emiliano García-Page en materias como vivienda, sanidad, educación y agricultura.

En una nota de prensa, la diputada 'popular' ha asegurado que las políticas que los socialistas están poniendo en práctica en la región confirman que "Page y Sánchez son lo mismo" y ha acusado al presidente regional de haber "perdido la perspectiva de su región".

En materia de Educación, ha señalado que en el nuevo curso que acaba de comenzar se "siguen arrastrando las mismas carencias" que cursos anteriores, con pocas ayudas a las familias, pobres resultados académicos del alumnado, con la mejora de las condiciones del profesorado pendientes o con las infraestructuras educativas en estado "lamentable".

En este sentido, ha afirmado que este curso habrá 2.000 becas menos de comedor respecto al anterior y que ha subido el precio del menú escolar.



En cuanto a la sanidad, Gil ha apuntado que el Complejo Universitario Hospitalario de Albacete cuenta con 7.000 personas en lista de espera para una intervención quirúrgica, una espera que llega a los tres meses en algunas ocasiones como es el caso de Neurología.



Sobre la vivienda, ha señalado que el Gobierno regional siga las "políticas destructivas" del Gobierno de Pedro Sánchez, y en relación al campo ha hecho hincapié en que en plena época de vendimia, los agricultores tienen problemas con la campaña y hay "miedo" a perder toneladas de producción; mientras que los ganaderos se enfrentan al problema de la lengua azul.