Conmoción en Podemos por la muerte de Martina: fue una de las concejales más jóvenes de Castilla-La Mancha y del país

Podemos Castilla-La Mancha ha informado del fallecimiento Martina García Anguita a los 25 años, actual secretaria de Acción Institucional y la que fuera una de las concejales más jóvenes de España tras las elecciones de 2019 al ser elegida como edil de Marchamalo con tan solo 19 años.

Martina, que actualmente estudiaba grado de Derecho, también ha ocupado en diferentes ocasiones puestos importantes en las papeletas electorales así como otros cargos de relevancia orgánica en el partido como la portavoz del Área Joven de Podemos Castilla-La Mancha o responsable de su Grupo de Trabajo de Movimiento Feminista hasta 2024.

Además, en la pasada asamblea ciudadana de Podemos en la región, concluida el 15 de diciembre, Martina fue elegida consejera ciudadana con el quinto mayor apoyo de la región, añaden.

El partido morado ha compartido un comunicado en el que reconocen “estar destrozadas y destrozados ante la pérdida de una gran compañera y amiga que, ante todo, era una persona bondadosa, con unas enormes ganas de vivir y luchar. Nos han quitado un trozo de vida”.

Pésames de Gascón y Belarra

De igual modo, asegura que a través de su Coordinador autonómico, José Luis García Gascón, Podemos "ha acompañado durante sus últimos días a ella y a la familia" y está organizando "muestras de apoyo y despedida" en los grupos de militancia de toda la región.

Por su parte, la secretaria general del partido, Ione Belarra, también ha enviado ánimos a su familia personalmente tras conocer la terrible noticia.

“Su ejemplo nos inspira y mantendremos su memoria para que sea inmortal”, concluyen desde el partido morado.

Desde EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM nos sumamos a las muestras de duelo por esta irreparable pérdida y trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos.