Núñez exige a Page que "ordene a sus diputados" votar contra el cupo catalán en el Congreso: "Es momento de hechos"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha vuelto a exigir este lunes a Emiliano García-Page que "se posicione de una vez, de manera clara y rotunda, contra la financiación singular que el Gobierno de Sánchez pretende otorgar a Cataluña" y que "ordene a sus diputados en el Congreso que voten en contra de este privilegio insolidario".

"Castilla-La Mancha no puede permitir que se rompa la igualdad entre españoles", ha advertido Núñez, quien ha subrayado que “cada euro que se conceda a una comunidad autónoma por encima del resto, es un euro que se resta a la sanidad, la educación y los servicios públicos de los castellanomanchegos".

"El silencio de Page ante las exigencias de los socios independentistas de Sánchez le hace cómplice", ha señalado el presidente del PP de Castilla-La Mancha. "Es momento de demostrar con hechos que defiende a Castilla-La Mancha y no los intereses de Pedro Sánchez", ha añadido.

Núñez ha reclamado "un posicionamiento firme y sin ambigüedades" y ha pedido a Page que "deje de mirar hacia otro lado" ante un acuerdo que "rompe la cohesión territorial y castiga a regiones como Castilla-La Mancha".

"Los castellanomanchegos merecen igualdad y justicia, no privilegios para unos pocos", ha concluido Núñez, recordando que estos privilegios se evitan votando 'no' en el Congreso de los Diputados, donde el PSOE de Castilla-La Mancha cuenta con ocho diputados.

Estas declaraciones llegan después de que Page anunciara este lunes que su Gobierno va a solicitar la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en septiembre, exigiendo al Ejecutivo central que presente una "propuesta inicial" para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica entre todas las comunidades del régimen común, que deberá hacerse "sin singularidades ni privilegios".