CSIF alerta sobre la reducción del dispositivo antiincendios en Castilla-La Mancha pese al alto riesgo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este viernes la grave situación que atraviesa Geacam, la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, alertando de que las deficiencias.

Estas ponen en riesgo la campaña de prevención y extinción de incendios forestales en la región.

Según CSIF, los problemas se concentran en reducción de dispositivos, disminución de días de campaña, temporalidad, falta de efectivos, salarios bajos y prevención insuficiente, lo que afecta de manera directa la protección del entorno rural.

Este viernes se ha reducido el dispositivo en 16 medios de extinción y 7 de vigilancia, y el próximo 19 de septiembre se desactivarán 63 medios de extinción y 15 de vigilancia, dejando activo solo el 50% del dispositivo, pese a encontrarse en periodo de riesgo alto de incendios.

Ana Nares, delegada de CSIF Geacam, advierte que el tiempo de respuesta ante emergencia aumentará, algo que "no nos podemos permitir", y recuerda que la Consejería de Desarrollo Sostenible ha reconocido que el riesgo sigue siendo muy alto.

Además, la reducción de días de campaña ha pasado de 122 a 96 días, limitando la prevención en momentos de crisis.

Plantilla insuficiente

Otro de los problemas destacados es la falta de cobertura completa del personal. Algunos medios cuentan con solo dos componentes cuando se requieren cuatro para un trabajo seguro, torres de vigilancia permanecen cerradas, y el 6% de los técnicos de incendios no están cubiertos diariamente.

Además, muchos trabajadores realizan funciones de categoría superior sin contar con la titulación oficial necesaria.

La temporalidad es un problema estructural: de los 2.205 trabajadores de Geacam, solo 1.500 trabajan todo el año, mientras el resto realiza tareas apenas durante la campaña de riesgo, que dura entre 96 y 122 días según el Plan Infocam.

"No es profesionalización, es precariedad", ha afirmado Nares, destacando que en los últimos cinco años se han formado a más de 700 personas de nueva incorporación, lo que provoca rotación excesiva y pérdida de talento.

Riesgo laboral

CSIF también denuncia la precariedad salarial y laboral: los bomberos forestales perciben un sueldo base de 1.200 euros netos, con disponibilidad 24/7 durante la campaña a 0,37 euros por hora, más 2 euros diarios por riesgos de penosidad, toxicidad y peligrosidad.

Miguel Ángel Pavón, delegado sindical de CSIF, advierte: "No podemos depender de la suerte en materia de incendios forestales, es urgente invertir para prevenir".

El pasado 2 de septiembre, los bomberos forestales de Castilla-La Mancha y distintos sindicatos se manifestaron frente a la Consejería de Desarrollo Sostenible para denunciar la creciente precariedad de este servicio esencial, una protesta que también refleja la situación del colectivo de agentes medioambientales.

Reclamación

CSIF ha subrayado que, pese a que este verano se quemaron más de 3.400 hectáreas, el Gobierno regional ha sacado pecho por su actuación en los incendios, mientras mantiene unas condiciones laborales y salariales precarias e insuficientes.

"Lo que hoy denunciamos no es un ataque, sino una llamada urgente a la responsabilidad", concluye Pavón, insistiendo en que invertir en prevención es la única forma de proteger a la ciudadanía y al entorno natural de Castilla-La Mancha.