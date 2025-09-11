Todavía puedes solicitar las ayudas de Page para tu coche eléctrico: hasta 9.000€ y el cargador casi gratis

El Gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha se ha mostrado como un firme defensor de la movilidad sostenible. En este sentido, han lanzado recientemente dos ayudas para incentivar la compra de coches eléctricos; por un lado, otorgan hasta 9.000 euros para la adquisición y por otro, subvencionan hasta el 80 por ciento de la instalación de puntos de recarga.

Hasta el 31 de diciembre de 2025; ciudadanos, autónomos, empresas y entidades públicas de la región podrán solicitar hasta 7.000 euros por la compra de un vehículo eléctrico "enchufable" y de pila de combustible cuyo valor no debe superar los 45.000 euros sin IVA o 53.000 euros en caso de ser de ocho plazas.

Esta cuantía podrá ascender hasta 9.000 euros si se reduce a chatarra un vehículo antiguo. Las empresas pueden acceder a estas ayudas, aunque sus importes varían.

Este Programa de Incentivos a la Movilidad Eléctrica (MOVES III) para el 2025 cuenta con un presupuesto total de 16,2 millones de euros financiados por la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

La segunda rama del MOVES III se centra en cubrir un porcentaje significativo del coste de instalación de los puntos de recarga, incluyendo la obra civil y la legalización. Para particulares, autónomos, comunidades de propietarios y administraciones públicas sin actividad económica, la ayuda puede llegar hasta el 80% del coste con un límite de 5.000 euros por instalación.

En cambio, las empresas pueden optar desde un 45 hasta un 65%. Los beneficiarios de estas ayudas son profesionales autónomos que desarrollen su actividad económica en Castilla-La Mancha, personas físicas mayores de edad, comunidades de propietarios para instalaciones en garajes comunitarios, personas jurídicas, entidades locales, organismos públicos y dependientes de la administración autonómica.